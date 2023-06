Fyzickými a funkčními testy zahájili v pondělí fotbalisté Viktorie Plzeň přípravou na nadcházející sezonu. Největší novinkou je ta na trenérském postu, žezla už se ujal 71letý Miroslav Koubek, jeho hlavním pomocníkem v roli asistenta bude Jan Trousil.

Miroslav Koubek se v pondělí ujal trenérského žezla v plzeňské Viktorii. | Foto: fcv

A nově se jim hlásil Ibrahim Traoré, 34letý záložník z Pobřeží slonoviny, který působí v Česku od roku 2014. Dva roky hrál druhou ligu v Táborsku, pak přestoupil do Zlína a od září 2018 byl ve Slavii, s níž získal tři ligové tituly. V poslední době už ale nenastupoval pravidelně.

Teď se tedy zkusí prosadit v plzeňské Viktorii. „Ibrahim má svolení zapojit se do přípravy Viktorie Plzeň. Forma jeho působení v našem týmu se bude řešit v nejbližších dnech,“ okomentoval nástup Traorého do letní přípravy generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek.

Traoré je vedle navrátilců z hostování (Jedlička, Sváček, F. Čihák, Cadu, Kronus) a mladíků z béčka (Gaszczyk, Paluska, Hašek) jediná nová tvář v zatím 29členném kádru. K němu je třeba připočítat Šulce s Hranáčem, kteří odletěli s národním týmem do 21 let na Euro do Gruzie.

V kádru zůstal Řezník

Později se do přípravy plzeňské Viktorie zapojí také krajní záložník Erik Jirka, jenž si plní povinnosti u slovenské reprezentace, a mladý gólman Viktor Baier, který je na zahraničním turné se Světovým výběrem Bayernu.

Reprezentační povinnosti si u týmu Beninu plní i stoper Mohamed Tijani, jehož budoucnost se bude řešit v nadcházejících dnech. Další zkušený zadák Luděk Pernica absolvuje rehabilitaci po operaci kolene. V kádru zůstává i krajní bek Radim Řezník, který jedná s klubem o nové smlouvě.

Plzeňskou kabinu naopak po vypršení kontaktu opustili Pilař (Hradec Králové), Kaša, Káčer, Čermák (všichni Dunajská Streda), Hybš (Bohemians 1905) a Falta, hostování skončilo brankáři Zadražilovi (Táborsko). První společný trénink absolvují viktoriáni v úterý dopoledne.

Kádr Viktorie

Brankáři: Baier (zapojí se po Světovém výběru Bayernu Mnichov), Jedlička, Staněk, Sváček, Tvrdoň.

Obránci: Čihák, Havel, Hejda, Holík, Hranáč (zapojí se po ME U21), Jemelka, Paluska, Pernica (v rekonvalescenci), Řezník.

Záložníci: Bucha, Gaszczyk, Jirka (zapojí se po kvalifikaci ME), Kalvach, Kopic, Květ, Mosquera, Cadu, Ndiaye, Sýkora, Šulc (zapojí se po ME U21), Traoré, Vlkanova.

Útočníci: Durosinmi, Hašek, Chorý, Kliment, Kronus, Vydra.