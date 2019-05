„Druhé místo ve FORTUNA:LIZE je pro Plzeň úspěchem, i když nebudu říkat, že jsme nechtěli být první. Ti, co mě znají, tak vědí, že já chtěl být první a chci být první i příští rok, i další sezony. Musíme ale uznat sílu Slavie, která v této sezoně byla lepší než my, a proto ligu vyhrála,“ říká Adolf Šádek.

Už jste stačil Slavii k titulu pogratulovat?

Ano, už jsem to udělal. Na nás teď je, abychom se na příští sezonu připravili tak, abychom se posunuli před Slavii. Z mého pohledu máme za sebou úspěšnou sezonu jak v Lize mistrů, tak ve FORTUNA:LIZE, kde jsme získali v historii klubu nejvyšší počet bodů. Na druhou stranu musíme na spoustě věcí zapracovat, aby naše hra nebyla tak silová. Vždycky je co zlepšovat a v mém případě to tak bude, i kdyby to bylo dokonalé, což nikdy nebylo. Vždycky si něco najdu pro to, abychom v další sezoně byli silnější a lepší.

V které fázi sezony jste si řekl, že už titul neobhájíte?

Já jsem si to řekl v okamžiku, kdy skončilo utkání Ostrava – Slavia. Samozřejmě už po třech inkasovaných gólech v Edenu v utkání se Slavií mně bylo jasné, že to bude nesmírně těžké. Hráči či vedení Slavie jsou natolik zkušení, že jsem nevěřil, že by ve zbývajících dvou zápasech nezískali potřebný bod. Jsem přesvědčený o tom, že situace se nám výrazně ztížila v okamžiku, kdy v utkání se Slavií trefil Kovařík v jasné šanci tyčku a vzápětí jsme inkasovali. V této chvíli mi bylo jasné, že jsme titul ztratili. Je si však třeba sportovně přiznat, že jsme Slavii honili od začátku a ona byla objektivně celou sezonu lepší než my. Ve fotbale se ale nehraje na to, kdo je lepší, ale kdo získá více bodů. My jsme ovšem prohráli na Slavii a tím pádem jsme se 'odsoudili' na druhé místo.

Nevidím nic, proč by měl Vrba odcházet

Jak tedy druhé místo vlastně berete?

Slovo odsoudili říkám v uvozovkách. Byl by hřích a musel bych jít ven a dát si tam facku, kdybych tvrdil, že sezona nebyla úspěšná. Druhé místo není neúspěchem a kvalifikace Ligy mistrů není pro náš klub za trest. Znovu říkám: s druhým místem jsme spokojeni, ale chtěli jsme být první.

Jak nahlížíte na nový model ligy s nadstavbou?

Tento týden jsme se o tom v LFA (Ligová fotbalová asociace) bavili. Asi jsme od toho očekávali všichni trochu více, ale je brzy to kritizovat. Zaplaťpánbůh se ještě o něco hrálo, i když poslední dvě kola nadstavby už nemají nádech finále, jaká by měla mít. Já si myslím, že každý rok to může být jinak, co se týká postavení týmů v tabulce, získaných bodů v jednotlivých skupinách. Je třeba k tomu přistupovat opatrně a nadstavbu v příští sezoně maličko dál posunout. Je pravda, že například počet diváků i další věci nebyly takové, jaké jsme si ve vedení LFA představovali.

Hodně se nyní spekuluje o odchodu trenéra Vrby do Sparty. Můžete potvrdit, zda Pavel Vrba bude vést Viktorii i v příští sezoně?

Já jsem vůbec překvapen, že taková otázka v médiích zaznívá a že se objevují spekulace, že trenér Vrba s někým jedná a že z Plzně odchází. Já mám s Pavlem Vrbou dobrý vztah, byť se o tom píše spousta věcí, což je asi dáno mojí náročností na trenéry a na lidi, s kterými pracuji. Jsem přesvědčený, že Pavel Vrba bude ve Viktorii pracovat tak, jak mu říká smlouva. To znamená do 30. června příštího roku. Z mého pohledu teď nevidím nic, proč by měl Pavel Vrba někam odcházet.