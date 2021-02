Jako první přinesl tuto informaci server isport.cz s odkazem na web justice.cz.

Z dokumentů vyplývá, že se základní jmění akciové společnosti zvyšuje z rozhodnutí majitele Tomáše Paclíka z dvou milionů korun na dvojnásobek. A to úpisem 200 kusů nových akcií, jež budou patřit Adolfu Šádkovi.

Plzeňská Viktoria na to reagovala včera prohlášením.

„V tuto chvíli nejsou dokončeny veškeré administrativní náležitosti a s tím související interní procesy. Nebudeme tedy prozatím celou věc blíže komentovat,“ uvedl v něm klubový mluvčí Václav Hanzlík.

„Ve chvíli, kdy dojde k naplnění všech náležitostí, bude klub informovat klubové partnery, kteří jsou jeho dlouhodobou a nedílnou součástí. Stejně tak budou informováni i naši věrní fanoušci a široká veřejnost prostřednictvím médií a klubových kanálů,“ pokračoval dále mluvčí Viktorie.

Nicméně i z výše uvedeného prohlášení je zřejmé, že k nějakým změnám dojde.

V praxi by nemuselo znamenat žádné převratné změny, jde o logický krok, protože právě Adolf Šádek je manažersky podepsaný za vzestup plzeňské Viktorie.

Do klubu přišel ještě před nástupem Tomáše Paclíka. Předtím Šádek působil v Baníku Sokolov, který pomohl vytáhnout z I. A třídy až do druhé ligy. Už tehdy byl ve fotbalovém prostředí uznávaným manažerem. I proto po něm v roce 2007 sáhla plzeňská Viktoria.

Paclík, mj. doktor přírodních věd, do klubu vstoupil až když v roce 2010 zmizel tehdejší vlastník Miroslav Kříž. Bylo osloven, aby zadlužený klub konsolidoval. To se mu povedlo a hned rok na to slavila Viktoria první mistrovský titul, což potom ještě čtyřikrát zopakovala (2013, 2015, 2016, 2018).

Oba dva tak stojí za nejúspěšnějším desetiletím klubu, který letos oslaví 110. výročí vzniku. Teď se navíc stali spoluvlastníky Viktorie.