„Nevím, proč bych na to měl odpovídat. Je to bezpředmětné. Asi všichni víme, proč článek vyšel dva dny před pohárem,“ naráží kouč Slovácka na spojitost novin s majitelem Sparty Daniela Křetínského.

Známý podnikatel je totiž společně s Patrikem Tkáčem a Romanem Korbačkou akcionářem Czech Media Invest, pod kterou spadá i Deník Sport.

„Když bude mít Sparta zájem, bude se to řešit potom. Teď potřebuji, abychom byli koncentrovaní na samotný zápas,“ říká Svědík. Úspěšný kouč, který tým z Uherského Hradiště znovu dostal do Evropy a je blízko zisku poháru, se rovněž dostal do hledáčku konkurenčních českých klubů, o své budoucnosti se ale před klíčovým duelem bavit odmítl.

„Nechal bych to být,“ řekl. „Mám tady smlouvu ještě na rok, nemám na co odpovídat,“ odpálkoval dotaz jednoho z novinářů.

Ani při dalších otázkách se moc nerozpovídal. Zda Slovácko piluje penalty, vědí jenom hráči a členové realizačního týmu. „Nechte se překvapit,“ zůstal tajuplný Svědík.

Známý kouč se svými svěřenci moc dobře ví, co od zápasu chtějí a na co se mají koncentrovat.

Tým by měl být až Šašinku a náhradního gólmana Fryštáka kompletní. „Snad bude všechno v pořádku,“ doufá kouč,

Takřka kompletní kádr se mu bude na konci ročníku náramně hodit. „Závěr sezony je náročný, zápasy jdou rychle za sebou, takže budeme potřebovat co nejvíce hráčů,“ ví dobře.