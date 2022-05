Teď je na agentovi Václavu Svěrkošovi, aby všestrannému středopolaři, který na konci podzimu prodloužil v Uherském Hradišti smlouvu do léta 2023, dojednal případné angažmá ve Spartě či v zahraniční.

Sadílek přestup nyní neřeší. Oddává se oslavám, užívá si zaslouženou dovolenou. Pokud se nestane něco mimořádného, za měsíc se bude hlásit na startu další letní přípravy Slovácka.

Moravané před sebou mají nové sny a výzvy. Zopakovat poslední dvě sezony však bude mimořádně těžké. „Laťku jsme si nastavili obrovsky vysoko,“ ví dobře.

„Nikdy dřív tady takové pozice nebyly. Už minulý rok nám nikdo nevěřil a my jsme čtvrté místo zopakovali a výhrou v poháru ještě vylepšili. Nevím, kam to jde ještě posunout, ale momentálně si užíváme vítězství v poháru, což tady bylo dlouhé roky nemyslitelné,“ pokračuje.

Sadílek si hned po konci zápasu obrovský úspěch až tolik neuvědomoval, všechno mu docházelo až později. „Když jsem se na díval na plný stadion a viděl fanoušky, jak skandují, dojalo mě to. Fakt jsem brečel. Bylo to úplně krásné. Neskutečný zážitek,“ uvedl.

Emoce s ním cloumaly i před příznivci na náměstí. „Nečekal jsem, že přijde tolik lidí. Atmosféra byla skvělá. Zatím nevím, zda vydržíme slavit den, dva nebo tři, ale je to úžasné,“ rozplýval se.

O něčem podobném snil od doby, kdy coby malý kluk s fotbalem v Ostrožské Nové Vsi začínal. „Přál jsem si vyhrát nějakou trofej. Teď jsem rád, že jsem si splnil dětské sny. A doufám, že to není moje poslední,“ pronesl s úsměvem.

Přímo na stadionu jej podporovali mladší bratr Michal, přítelkyně, rodiče i další členové rodiny. „Jsem rád, že u toho okamžiku mohli být a se mnou sdíleli obrovskou radost. Jsem jim vděčný,“ řekl.

Na nejbližší ale ve středu večer moc času neměl. Slavil s týmem, parťáky. Mejdan po večeři pokračoval v hotelu Slunce. Borci z Uherského Hradiště žádné plány neměli. Pili pivo, byli v pohodě. „Musíme si to užít. Je to krásné. Pro tohle fotbal hrajeme, abychom sdíleli emoce. Toto je to nejkrásnější, co může být,“ ví dobře.

Fotbalisté Slovácka umí slavit, úspěch si vychutnat. Vždyť v posledních dvou sezonách jenom vyhrávali. „Máme soudržný tým. I cesty ze zápasů byly úžasné. I proto, že se nám tolik daří, umíme vítězství oslavit. Kdybychom vyhráli a šli hned domů, bylo by to strohé. K tomuto regionu navíc oslavy patří. Lidi jsou zde příjemní, je to hlavně pro ně,“ říká.

Právě fanouškům Sadílek trofej věnoval. „Vím, co si lidé prožili předtím, když jsme hráli u dna, o záchranu, ve spodní středu tabulky. Nyní jsme tam, kde jsme všichni chtěli být. I proto jsem šťastný za všechny lidi v klubu, že jsme toto dokázali,“ zářil.

Jak dlouho oslavy potrvají, netušil. Úspěšná parta se ale již ve čtvrtek rozpadla. Pár hráčů odletěla na dovolenou, kterou museli kvůli poháru museli přesunout, minimálně půlka týmu ale pokračovala i ve čtvrtek.

Rodák z Uherského Ostrohu se do zahraničí nechystá. „Bylo to narychlo, navíc v polovině května ještě v mnohých destinacích není úplně teplo. A jelikož nemám rád dlouhé létání, rozhodli jsme se s přítelkyní, že zůstaneme v Česku, kde je taky krásně. Objedeme Krkonoše, Krušné hory, poznáme zdejší památky, přírodu. Snad to bude taky fajn, odpočineme se a na start přípravy přijdeme nabuzení,“ přeje si.