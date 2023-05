Ukončili věčné čekání, po dlouhých devíti letech se stali ligovými mistry. Fotbalisté Sparty v předposledním čtvrtém kole nadstavby ve skupině o titul remizovali v Uherském Hradišti se Slováckem 0:0 a zpečetili svůj triumf.

Sparta slaví 37. mistrovský titul | Video: Libor Kopl

„Myslím, že je jasné, jaké emoce prožíváme, co pro nás všechny tohle znamená. A nejen pro nás, ale pro všechny, kteří v klubu dlouhé roky pracují,“ prohlásil kouč Sparty Brian Priske.

Hráči a realizační tým Pražanů si navlékli šedá mistrovská trička s nápisem "Šampioni z L37né" a lety 1893 a 2023 symbolizujícími rok založení klubu a letošní zisk titulu.

Sparta je zpátky na vrcholu. Titul po devíti letech přinesla remíza na Slovácku

S hráči slavili i bývalí reprezentanti a kluboví manažeři Tomášové Rosický a Sivok.

„Některé jsem viděl plakat a radovat se zároveň. Jsem hrdý na to, že mohu být součástí tohoto klubu. Hráči ukázali neuvěřitelnou mentalitu. Z mého pohledu jsme si to zasloužili,“ přidal dánský odborník, který přišel do Česka před letošní sezonou a hned dovedl Pražany na vrchol.

Kapitán Krejčí: Udělali jsme spoustu práce

Sparta coby nejúspěšnější český tým slaví celkově 37. titul a třináctý od rozdělení federace, ale první od roku 2014.

Sieglův zadek, cinklý jaro i hrdina Řepka. Připomeňte si tituly fotbalové Sparty

„Je to splněný životní sen, jedna velká kapitola, které jsem chtěl v kariéře dosáhnout. Je super být součástí toho skvělého mančaftu, ještě jako kapitán,“ zářil kapitán Sparty Ladislav Krejčí.

Jeden z tahounů mužstva, který z pozice stopera či záložníka nastřílel třináct ligových branek, si úspěch rudých barev náležitě užíval.

Zdroj: Libor Kopl

Za výsledky podle brněnského odchovance patří oddanost, týmovost. „Úplně to nedokážu dát do jednoho slova. Na hřišti, ale hlavně mimo něj, jsme udělali spoustu práce, která nebyla vidět a nebude se o ní mluvit. Je to neuvěřitelné, co jsme tady vybudovali,“ prohlásil dojatě.

Dlouhá cesta domů

Letenští protáhli sérii neporazitelnosti v lize už na 21 zápasů a díky ligovému prvenství si jako jediní zahrají v příští sezoně kvalifikaci Ligy mistrů a mají velkou šanci, že do ní vstoupí až ve třetím předkole.

Vítěznou trofej převezmou až o víkendu po závěrečném kole doma s Plzní. Slavit ale začali už v Uherském Hradiště. Nejprve na ploše se stovkami fanoušků.

Letenští příznivci zcela zaplnili sektor za brankou a chvílemi vytvářeli svému týmu proti Slovácku domácí prostředí. Pak se slavilo v šatně a útrobách stadionu.

Titul Sparty? Křetínského kabela úřadovala, jasno bylo dopředu, soptí fanoušci

Pokračovali v autobuse, cestou do Prahy. „Rád dávám průchod emocím. Vím, jak mě vnímáte, většinou se snažím být v klidu. Jsem ale fakt hrdý na to, čeho mohu být součástí a co jsme dokázali. Máme štěstí, že nás čeká dlouhá cesta domů, hodně si toho užijeme už v autobuse,“ dodal s úsměvem Priske.

Jeho týmu už titul ani první místo v tabulce nikdo nevezme. Před závěrečným zápasem sezony sparťané v čele soutěže tříbodový náskok před druhou Slavií a i v případě rovnosti by se umístili výše vzhledem k vítězství po základní části.