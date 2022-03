Sešívaní půjdou do nedělního 302. derby s pěti výhrami v zádech, navíc posilněni postupem v Konferenční lize přes Fenerbahce Istanbul.

„Je to teď lepší než na začátku sezony, kdy jsme se trošku hledali. Teď jsme vyhráli ty zápasy, máme postup v Evropě, takže se nám to bojovností na těžkých terénech venku podařilo zlomit. Nálada je lepší než na startu sezony,“ přikyvuje trenér Jindřich Trpišovský.

Zpátky v mistrovské formě. Slavia zase táhne český fotbal. Jako jediná

Zatímco mistr se veze na vlně euforie, Sparta po optimistickém vstupu do jara uvadá. S Evropou se bez jakéhokoliv vzdoru Partizanu Bělehrad rozloučila a v lize vyhrála jen jedno ze tří jarních utkání.

#302derby je vyprodané!



Děkujeme a těšíme se na vás v neděli v Edenu! ? pic.twitter.com/qHk1naECpZ — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) March 4, 2022

Vzpruhou je vydřený postup do finále poháru přes Jablonec. Na druhou stranu sparťané hráli ve středu a v nohou mají přes 120 minut náročného boje.

„Důležité je, abychom se dali co nejvíc do kupy. Tři dny mezi zápasy ale nejsou takový problém,“ ubezpečil kouč Pavel Vrba.

Vypjaté derby

Nedělní derby bude vypjaté. Půjde o hodně. Vedoucí Slavia může odskočit třetí Spartě na deset bodů a zbavit se tak jednoho z konkurentů v boji o titul. Naproti tomu borci z Letné se v případě výhry můžou vrátit do hry.

Plzeň hodila Slavii rukavici. Sigma zazdila penaltu, na gól čeká přes 270 minut

„Kdybychom ztratili jakékoli body, tak by to už bylo hodně těžké,“ uvědomil si Vrba. „Respekt ke Slavii mám obrovský. Kdybychom se ale báli, nemusíme to hrát.“

Po dvou letech zase plný Eden ?



Těšíme se jako Yira ??️ #302derby pic.twitter.com/2b89GE4YDE — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) March 4, 2022

Slávisté budou moct čerpat energii z tribun. Po dvou letech může být na derby zaplněný stadion. A den před utkání klub hlásil: vyprodáno! „Lidi tady dokážou vytvořit skvělou atmosféru. Hrozně moc se těšíme,“ rozzářil se Trpišovský, jehož tým musí reagoval na sobotní výhru Plzně, která se dostala o tři body do čela.

Ostře sledovaný mač bude řídit polský sudí Szymon Marciniak. Ten by měl zaručit férovost derby.