Žánr science fiction se za půl roku změnil na román z červené knihovny. Pardubičtí fotbalisté po bídném podzimu předvedli když ne famózní, tak velice povedené jaro. Jestliže první polovinu soutěže, zakončili na úplném chvostu tabulky s devíti body, tak jarní část s předehrávkou na podzim zvládli na sedmé příčce s devatenácti body. Mimochodem stejný počet získala mistrovská Plzeň. Pokud by se obě hodnoty zprůměrovaly, vyšla by na ně celková jedenáctá až dvanáctá příčka. Takhle jednoduše to však nefunguje, protože rozhodující je počet nashromážděných bodů. A tak do skupiny o záchranu šli až z předposledního patnáctého místa. V play out se sice posunuli o jednu pozici nahoru, přesto baráži neunikli. V soubojích o bytí či nebytí nedali soupeři šanci.

Pardubičtí fotbalisté zvládli klíčovou část sezony i díky vítězství v Brně, kde se trefil Martin Chlumecký.Zdroj: David Haan