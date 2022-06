Co schází k podpisu smlouvy?

Spíš je to tak, že Slovácko uplatní opci. Do konce června se musíme dohodnout na smlouvě a klub se musí s Libercem vyrovnat finančně.

Jistotu ještě nemáte?

Úplnou jistotu nemám. Víte, jak to ve fotbale chodí, ale jsme dohodnutí, čeká se jenom na detaily. Ze strany Slovácka je zájem, z mojí strany také, věřím, že všechno dobře dopadne. V pátek sice začíná příprava, ale nejsem z toho nijak nervózní. Jak říkám - schází maličkosti.

Takže jste na 99 procent domluvený?

Tak nějak bych to řekl.

Na jak dlouho jste se domluvili?

Původně to mělo být na tři roky, nakonec jsme se domluvili na dva a půl roku.

Říkáte, že budete ve Slovácku dalšího dva a půl roku. To už z vás budou kovaní Moraváci?Jasně. My jsme na Moravě spokojení. Na rozdíl od Liberce je tady parádní počasí. V Liberci pořád pršelo, nebo bylo zataženo. Máme také super domácího, skvělé sousedy, lidi na Moravě jsou veselejší a usměvavější. Jsme tady s rodinou spokojení.

Z hostování se vrací Bajza a Nemrava, je tu nadějný Borek a zkušený Fryšták, ještě vy. Slovácko bude mít silné gólmanské zázemí.

Trenér gólmanů Luboš Přibyl z toho bude mít radost. Bude mít všechny gólmany pohromadě. Uvidíme, co se bude dít, jak začne příprava.

Jak si užíváte poslední dny dovolené?

Už jsem doma v Uherském Brodě. Hned po finálovém zápase poháru jsme letěli na dovolenou do Turecka, pak jsme byli doma. Už v pondělí jsem se začal lehce připravovat. Sám jsem cítil, že potřebuji pohyb. Také kvůli tomu zranění, které mě na jaře postihlo - chci být na sezonu stoprocentně fit.

Stihl jste oslavit vítězství v poháru?

Šel jsem se spoluhráči na náměstí a potom na večeři. Přiznám se, že na nějaké velké oslavy moc nejsem. Hned druhý den ráno jsem o půl šesté řídil do Vídně na letiště, takže jsem vůbec nepil. Ani mi to nijak nevadilo, dokážu si užít oslavy i bez alkoholu.

Kam řadíte ve vaší kariéře výhru v poháru?Mám titul se Spartou, ale jako člen širšího kádru jsem si moc nezachytal. V dresu Liberce mám za sebou nějaké zápasy v evropských pohárech. Postoupili jsme do skupiny Evropské ligy přes APOEL Nikósii, dali jsme branku až nastavení. Řekl bych, že finále v MOL Cupu je zatím nejvýš. Člověk vyhrál nějakou trofej. Mělo to náboj, bylo vyprodáno, bylo to proti Spartě. Myslím, že každý účastník toho zápasu, tím myslím hráče Slovácka, bude na utkání hodně dlouho vzpomínat.

Slovácko jde do třetího předkola Evropské ligy. V loňské sezoně vypadlo už v předkole. Jak vidíte letošní šance?

Je dobře, že jdeme do třetího předkola. Čekají nás minimálně čtyři zápasy. Věřím, že budeme mít větší šance postoupit do skupiny. Loni jsme byli nováčci, když to řeknu, byli jsme v Evropě vyjukaní, spousta kluků neměla s poháry žádné zkušenosti. Věřím, že loňská sezona byla poučení a letos se dostaneme do skupiny.