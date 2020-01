„Bude s námi deset dnů. Uvidíme, jak bude vypadat,“ uvedl generální manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Zatímco Jawo a Conde se fanouškům představili už v sobotním přípravném zápase s Líšní, N´Gimgi ještě nehrál.

„Ve čtvrtek jsme ladili podmínky obou přestupů, v pátek jsme obdrželi ze Zlína oficiální nabídku, kterou jsme se rozhodli přijmout, protože je pro náš klub finančně zajímavá. Věříme, že Conde by se mohl vydat cestou Ibrahima Traorého, který také prošel Zlínem a na podzim jsme ho viděli hrát Ligu mistrů za Slavii,“ uvedl na klubovém webu ředitel Táborska Josef Holub.

Podle zkušeného funkcionáře je pro oba hráče přestup do prvoligového klubu velkým úspěchem.

„Conde byl v Táborsku pouze půl roku, ale za krátkou dobu ukázal, že má v sobě velký potenciál. N´Gimbi poslední půlrok hostoval v druholigovém Varnsdorfu,“ informuje Holub.

Conde? Pozitivní výkon

Výkon Condeho, který proti Líšni odehrál celý zápas, zaujal i Grygeru.

„Bylo to milé překvapení. Na to, jaký má věk, tak to bylo z jeho strany velmi pozitivní,“ ocenil bývalý reprezentant, který ale chválí i odchovance.

„Stejné je to také u našich mladých kluků, kteří jsou v týmu delší dobu. Velice rychle se adaptovali a jejich výkony jdou nahoru, což nám dělá samozřejmě radost,“ prohlásil devětatřicetiletý Grygera.

Do Beleku odcestuje také útočník Davis Ikaunieks. Lotyšský fotbalista sice stále není stoprocentně fit, přesto už začíná dohánět tréninkový výpadek.

„Ve čtvrtek absolvoval vyšetření, určitě se zapojí. Zatím se však bude připravovat sám. Všichni ale věříme, že díky počasí a travnatým plochám, po návratu domů už půjde normálně s týmem,“ věří Grygera.

Na Moravě naopak zůstává zraněný Španěl Martínez. „Nemá cenu, abychom ho brali s sebou. Tady bude mít svůj program,“ říká Grygera.

Na marodce je také útočník Chwaszcz, s béčkem se budou připravovat Gettler a Nečas. Naopak dorostenec Hrdlička se dál rve o šanci v prvoligovém kádru. Jiný mladík, Tkadlec, je do konce ledna na zkoušce v Sokolově. Zájem však o něj má i Vyškov.

„Moc odchodů neplánujeme, protože se díváme i směrem k našemu béčku, které hraje třetí ligu. To je pro mladé hráče kvalitní soutěž. Navíc víme, jaké je tam postavení, takže to chceme nějakým způsobem skloubit,“ vysvětluje Grygera.

Se současnou podobu kádru je spokojený.

„Jsem hlavně rád, že se nám před odletem do Turecka podařilo všechny příchody uzavřít. Samozřejmě nějaké menší pohyby mohou po soustředění, které nám taky leccos ukáže, ještě nastat,“ připouští bývalý obránce Ajaxu, Sparty či Juventusu.