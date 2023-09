Slávista Jan Bořil za potyčku v derby nesmí nastoupit v nejbližších čtyřech soutěžních zápasech, sparťan Ladislav Krejčí ve dvou utkáních. Asistentovi trenéra Slavie Pavlu Řehákovi má za vběhnutí na hrací plochu zakáz výkonu funkce na dva soutěžní duely, vedoucím mužstva Sparty Miroslav Baranek za stejný prohřešek na jedno utkání. Šéf disciplinární komise okresu Blansko Milan Novák tvrdí, že u nich by byly tresty tvrdší.

Víkendové pražské derby má dohru. | Foto: CPA

„Co se týče Krejčího s Bořilem, je to otázka paragrafu, nemám ten případ tolik nastudovaný a ani jsem to pořádně neviděl. Oba dostali nižší sazbu trestů a asi odpovídá i to rozložení, že Krejčí dostal míň. Ale trest pro Řeháka s Barankem se mi zdá nízký. Sice mají finanční pokuty, což u nás není, ale když někdo v našem okresu vyběhne na hřiště za rozhodčím, dostane distanc třeba na čtyři zápasy. Ale něco podobného se u nás už dlouho nestalo," přemítal šéf disciplinární komise okresu Blansko Milan Novák.

Flastry pro Bořila s Krejčím? Výsměch fotbalu. Na Moravě by trestali přísněji

Derby provázela také bouřlivá atmosféra, při níž se fanoušci občas dostali za hranu. Nejvíc zřejmě rezonuje chování části sparťanských fanoušků, z jejichž sektoru mířily dělobuchy do sektoru domácích slavistů. „Viníci by se měli odhalit na základě videokamer a pak dostat zákaz vstupu na stadion třeba na půlroku nebo rok. Potom by si to asi rozmysleli, jestli to znovu udělají, teda pokud mají opravdu rádi fotbal," navrhoval Novák.