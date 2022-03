Předseda pražského klubu, který stojí za mistrovskou érou Slavie, podstoupil tento týden onkologickou operaci. „Zasáhlo nás to, je to nepříjemná věc. Všichni mu držíme palce a myslíme na něho,“ řekl Ondřej Lingr.

Sešívaní ve čtvrtek vybojovali pro svého šéfa postup do čtvrtfinále Konferenční ligy a v neděli přidali ligové vítězství 1:0 nad Českými Budějovicemi. Před zápasem v Edenu se hráči oblékli do bílých triček s červeným nápisem „šéfe, jsme s vámi!“. Jediný gól zápasu vstřelil právě Lingr.

Vážné zdravotní trable Tvrdíka. Musel na operaci, čeká ho delší pauza ve Slavii

„Je to věc, která je pro nás strašně nepříjemná. Jediné, co můžeme dělat, je snažit se ho povzbuzovat a dělat mu radost výsledky. Víme, jak mu na Slavii záleží, jak je to pro něj důležité,“ dolnil trenér Jindřich Trpišovský.

Tvrdík působí ve Slavii od sezony 2015/16. Nedlouho poté, co převzali klub čínští majitelé, se stal předsedou představenstva. Pražané pod Tvrdíkem získali čtyři ligové tituly včetně primátu v minulém ročníku a zahráli si skupinu Ligy mistrů či dvakrát čtvrtfinále Evropské ligy.