V letošní sezoně dává trenér Jindřich Trpišovský největší důvěru nizozemskému forvardovi Micku van Burenovi. Ten zasáhl do všech pěti ligových zápasů, ale zatím si připsal jediný gól.

„Koncovka je u něj problém, to vidí každý,“ přiznal Trpišovský. V tomto ročníku FORTUNA:LIGY snad není jiný hráč, který by si vypracoval tolik šancí, které zahodil. Konkurovat mu může snad jen sparťan Libor Kozák, který má stejné statistiky. „V pěti zápasech šel asi šestkrát sám na bránu, to se někomu nepovede za celou sezonu. Kdyby něco proměnil, všichni ho budou chválit,“ dodává slávistický kouč.

Kdyby byl dokonalý, není v české lize

Ten svého hráče neodsuzuje. „Musíme ho podporovat, ne zatratit. Kdyby byl dokonalý, není v české lize. Góly ale potřebujeme, to je jasné,“ věří, že se Van Buren konečně začne prosazovat.

Ovšem i v minulé sezoně, kdy slávisté drtili jednoho soupeře za druhým, to střelecky táhli většinou záložníci. Trio Škoda, Van Buren, Tecl vstřelilo v lize jen třináct gólů z celkových 79.

„Řeší se, že za Slavii nedávají góly útočníci, ale tak to bylo i minulou sezonu, která byla pro klub fantastická. Nemají takového, který by dával 25 gólů za sezonu, tak to více střídají,“ míní bývalý slávista a nyní televizní expert Luděk Zelenka.

Kdo se přidá?

Koho má kouč ještě k dispozici? Hilála, Tecla, Škodu. Prvně jmenovaný se zatím příliš neukázal, Tecl do nejvyšší soutěže nezasáhl (na úvod ČFL se dvakrát prosadil za béčko) a Škoda zatím dostal příležitost jen na deset minut. Už na jaře neměla klubová ikona tolik prostoru jako za předchozího trenéra Šilhavého. Ovšem když Škoda nastoupil, ukázal, že je stále platným hráčem. Třeba odvetu Evropské ligy v Genku rozhodl právě on.

„Myslím si, že Milan na to ještě rozhodně má. Má chuť, bojuje, dře, na fotbal má skvělou povahu. Ale ve Slavii jsou před ním takoví dva tři útočníci a šanci prosadit se má menší,“ komentuje Zelenka současnou Škodovou pozici v týmu.

Padá jim to jinde

Námluvy s ruským kanonýrem Nikolajem Komličenkem z Mladé Boleslavi, který byl v minulé sezoně nejlepším střelcem ligy, se nepovedly, urostlý ostrostřelec míří zpět do vlasti. Naopak do Boleslavi Slavia v zimě poslala tehdy nepotřebného útočníka Murise Mešanoviče. A ten ukázal tím nejlepším způsobem, že by se sešívaným jeho góly ještě mohly hodit hattrickem sestřelil Spartu.

Stejně tak září talentovaný Jan Matoušek na hostování v Jablonci, podobně jako jeho parťák Jan Sýkora, také slávista. Společně dali v této sezoně už sedm gólů.

Zkrátka sešívaným, kteří odejdou jinam, to střílí daleko více než těm, co červenobílý dres přetahují přes hlavu každý týden. A s blížícím se startem závěrečného předkola Ligy mistrů by potřeboval slávistický útok budíček.