Bez kouče Romana Pivarníka, zato s maximálním odhodláním vyrukují zlínští fotbalisté na Olomouc. Ševci jdou bojovat o Evropu, v cestě za snem jim ale stojí připravená Sigma. První souboj dvojutkání je na programu dnes na Letné.

Fastav Zlín (ve žlutém) proti Sigmě Olomouc. Ilustrační foto | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

Nemusí cestovat daleko, soupeře dobře znají a navíc mu mají co oplácet. Vždyť Jiráček a spol. naposledy moravskému rivalovi na konci března podlehli 0:2. „Byl to smolný zápas. Teď to bude jiné,“ věří nejenom záložník Fastavu Petr Jiráček.