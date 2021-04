Staronový trenér Karviné Jozew Weber, který převzal mužstvo minulý týden po odvolaném Slováku Jarábkovi, si připsal vítěznou premiéru, Severomoravané v nejvyšší soutěži uspěli po šesti zápasech.

Ševcům ve svátečním velikonočním domácím duelu kvůli administrativním důvodům scházel Conde, v nominaci nebyl ani útočník Jawo.

Hosté se ujali vedení ve 22. minutě. Po nezáživném úvodu se prosadil Herc. Slovenský středopolař překonal gólmana Dostála pohotovou střelou po centru Mikuše, jenž předtím zvládl u postranní čáry klíčový souboj s Čanturišvilim. Zlínský brankář inkasoval gól ve FORTUNA:LIZE po dlouhých 292 minutách.

Zaskočeným ševcům to v první půli výrazně drhlo. Fastavu to nešlo, herně se sloužili a dlouho si žádnou velkou šanci ke skórování si nevypracovali. Za zmínku snad stojí jen slabá hlavička kapitána Poznara, trestný kop Janoška vysoko nad a rána Dramého do boční sítě.

Ševci srovnali až v nastaveném čase první půle. Tečovaná rána Dramého skončila u nohou Procházky, který zblízka uklidil balon do sítě. Bývalý obránce Plzně a Ostravy se v české nejvyšší soutěži trefil po téměř dvou letech.

Úvod druhé půle patřil hostům. Prudkou střelu Mikuše kryl gólman Dostál, rána Mangabeiry zatřásla břevnem. Zlíňané kontrovali pokusy Janoška a Čanturišviliho.

Karviná i po přestávce byla živější, nebezpečná. Hlavičku Šindeláře vytěsnil na roh Dostál.

Severomoravané si vzali vedení zpět v 67. minutě. Penaltu nařízenou po souboji Fantiše s Bartošákem, kterou posvětil také VAR, proměnil útočník Papadopulos. Pro nejlepšího střelce Karviné to byla letošní sedmá branka.

Ševci se ve zbytku utkání snažili o vyrovnání. Střídající Janetzký ve výhodné pozici trefil spoluhráče Potočného, jenž vzápětí pálil nad.

Balon do sítě v hektickém závěru nedostal Poznar. Alespoň bod mohl Fastavu zachránit Cedidla. Mladý obránce se po standardní situaci Potočného ocitl sám před Ciupou, ale ve vyložené pozici mířil vedle. Mezi tři tyče se nevešla ani dorážka Simerského.

Fotbalisté Zlína podlehli tabulkovému sousedovi 1:2, přesto díky lepšímu skóre zůstali dvanáctí. Za týden se představí v Jablonci. Na Střelnici se hraje v sobotu od čtrnácti hodin.

FORTUNA:LIGA, 25. kolo -

FC Fastav Zlín – MFK Karviná 1:2 (1:1)

Branky: 45. Procházka - 22. Herc, 67. Papadopulos z penalty

Rozhodčí: Petřík - Hrabovský, Vlček (Cieslar) | VAR: Adámková | AVAR: Dorušák

Žluté karty: Hlinka, Čanturišvili, Janošek – Bartošák, Smrž, S. Dramé, Eduardo, Papadopulos

Bez diváků. Držení míče: 50 % : 50 %. Střely na branku: 3:8. Střely mimo: 7:3. Rohy: 3:7. Ofsajdy: 1:5. Fauly: 16:15.

Zlín: Dostál – Fantiš (78. Cedidla), Buchta, Simerský, Procházka – Y. Dramé, Hlinka (78. Martínez), Janošek (70. Janetzký), Čanturišvili (62. Matejov) – Potočný, Poznar. Trenér: Páník.

Karviná: Ciupa – Mikuš, Eduardo, Šindelář, Mazáň – Mangebeira, Smrž (80. S. Dramé) – Čmelík (83. Ostrák), Herc (90.+4. Janečka), Bartošák – Papadopulos. Trenér: Weber.