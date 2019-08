Krajské derby si příliš neužil. „Bylo to hodně soubojové utkání, rozkouskované častými fauly. Bylo vidět, že jde o hodně. Zápasu by možná slušela remíza. Hlavně ve druhé půli a na konci střetnutí jsme měli šance, které se dali využít,“ říká Fantiš.

Žádný z hráčů Fastavu se ale netrefil. „Hraje se na góly. Nějak nám to nejde. Nemůžeme to tam dostat. Dobrých situací máme dost, ale nedohrajeme to do konce,“ smutní.

Právě proměňování šancí zlínské fotbalisty na startu sezony trápí nejvíc. Ševci vyšli střelecky i bodově naprázdno hned ve třech duelech, góly dali pouze doma s Libercem. „Je to náš velký problém,“ přiznává Fantiš. „V tréninku na tom ale pracujeme. Už to konečně musí přijít,“ věří.

Další zaváhání už nechtějí

A i když hostující gólman Dostál chytal bravurně, na střelu Zajíce zblízka neměl nárok. Hosté se po přestávce snažili o vyrovnání, další těsnou porážku 0:1 neodvrátili.

Po čtyřech kolech mají na svém kontě pouhé tři body, v tabulce FORTUNA:LIGY jsou zatím dole. „Je pravda, že začátek nám moc nevyšel. Naštěstí jsme vyhráli s Libercem. Teď se nám to nepodařilo, což mě hodně štve,“ přiznává.

Nyní čeká ševce televizní duel s Teplicemi. Další zaváhání si Csaplárův tým nemůže dovolit. „V naší situaci je každý soupeř těžký. Na druhou stranu doma jsme silní. Věřím, že na Letné body získávat budeme,“ pronesl.

Podle Fantiše se Fastav potřebuje nakopnout výhrou, kterou by pak potvrdil na soupeřově stadionu. „Doufám, že nastartujeme sérii a budeme pravidelně bodovat,“ přeje si.