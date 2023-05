Základní část skončila, teď přichází na řadu těžké boje v nadstavbě. Fotbalisté Zlína vyrážejí za záchranou FORTUNA:LIGY z poslední šestnácté příčky a s dvoubodovou ztrátou na patnácté Pardubice. Vylepšit svoji pozici se pokusí už dnes proti neoblíbenému Jablonci.

Fotbalisté Zlína budou proti Jablonci spoléhat i na přihrávky záložníka Roberta Hrubého (na snímku). | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ševce hned na úvod čeká papírově nejtěžší protivník. Jablonec je jedenáctý, se Zlínem navíc patnáct let neprohrál!

Posledních pět vzájemných duelů ale skončilo remízou, nerozhodný výsledek by ale tentokrát Moravanům nestačil. „Jsem si jistý, že se nám podaří potvrdit výborný výkon z Mladé Boleslavi a doma získáme tři důležité body, které potřebujeme,“ uvedl trenér Zlína Pavel Vrba.

Spoléhat bude nejen na nového krále asistencí, záložníka Roberta Hrubého. Zkušený středopolař v závěrečných pěti ligových kolech přihrál na tři góly, ze všech hráčů byl nejlepší.

„Myslím, že každý, kdo něco dělá, je za podobné ocenění rád a váží si toho. A přesně takové pocity mám i teď já,“ vyznal se na klubovém webu Hrubý. „Ve hře mám rád spíše hráče, co se snaží stále nabíhat za obranu a nechtějí balon jenom do nohy. To je na přihrávky do šancí nejlepší,“ přidal.

Do sestavy Zlína se po karetním trestu vrací útočník Kozák, mimo hru dál zůstává zraněný Čanturišvili. Severočechům bude na Letné scházet nejen útočník Sejk, ale i vykartovaný Martinec a další dlouhodobí marodi.

Hrozí ošidná baráž

Pro Jablonec je pád do skupiny o záchranu obrovským zklamáním. Parta kouče Davida Horejše ale nezvládla finiš základní části, po vysokých venkovních porážkách v Českých Budějovicích a v Ďolíčku proti Bohemians 1905 zaváhala i doma s Olomoucí.

A i když Jablonečtí nasbírali stejně bodů jako České Budějovice, Dynamo nakonec mělo lepší vzájemnou bilanci a stejně jako před rokem je čekají pouze boje v nevyzpytatelné skupině o záchranu, z níž nejhorší tým spadne do druhé ligy a patnáctý a čtrnáctý celek prověří ošidná baráž.

Přitom bodové rozdíly jsou minimální. „Teď je pro nás důležité, abychom se připravili co nejlépe na Zlín a další zápasy, které nás čekají. Věříme, že hráči, kteří jsou k dispozici, odvedou maximum tak, aby se nám povedlo ligu co nejrychleji zachránit. Cíl je jasný, abychom se dokázali vyhnout barážovým pozicím,“ říká před úvodním duelem trenér Jablonce David Horejš.

Vedení zlínského klubu si uvědomuje vážnost situace, fanoušky prosí o podporu. Grygera a spol. si přejí plný stadion, i proto na domácí souboje v nadstavbové části s Jabloncem a Baníkem Ostrava snížili cenu vstupného na pouhých deset korun.