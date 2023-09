Ševčík se za základ odvděčil gólem. Je to dobře pro nás i pro něj, říká Priske

Od přestupu do Sparty odehrál v soutěžních zápasech dosud jedinou minutu. Ve středu v MOL Cupu ale dostal Michal Ševčík šanci v základu a za důvěru se odměnil gólem na konečných 1:0. Pražané tak porazili Líšeň nejtěsnějším možným rozdílem a v soutěži jdou dál. „Jsem samozřejmě rád, že to padlo hned v prvním zápase v základu. Navíc v Brně. Je to super,“ vyprávěl po utkání jednadvacetiletý záložník.

Fotbal Lišeň Brno – Sparta Praha | Foto: Deník/Sabir Agalarov