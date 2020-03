„Pracujeme s tím, co bylo stanoveno, že karanténa potrvá do úterý 24. března. Předpokládáme, že se opatření časově protáhnou. Pokud karanténa potrvá měsíc, je na zvážení i volno pro hráče. Aby mohli vypnout hlavu, uvolnit se a odpočinou si,“ řekl Kozel pro klubový web.

„Může se totiž stát i to, že liga se bude dohrávat do léta a hned se rozjede nový ročník. I tato možnost je ve hře. Pak by se mohlo stát, že kluci žádnou dovolenou mít nebudou, což by taky nebylo dobře. Na určitý čas jim dát volno prostě musíme,“ prohlásil Kozel.

Běžná sezonní trenérská rutina mu nechybí. „V tomhle ohledu jsem si žádnou přestávku neudělal. Využívám ten čas, který teď mám. Neustále si prohlížím videozáznamy. Jak ty s hrou našeho týmu, tak soupeřů. Pořád je co se učit, hledat, analyzovat,“ pokračoval Kozel.

Náročné období zatím zvládá relativně dobře. „Vyplývá to z toho, že jsme v rodině všichni zdraví. Věřím, že to tak zůstane. To je v této době asi pro každého to nejdůležitější," zdůraznil Kozel.

"Tím, že bydlíme na vesnici, to máme trochu jednodušší v tom, že můžeme aspoň na zahradu. Na té se dá odpočívat, i když třeba formou práce,“ podotkl Kozel, který je doma v obci Psáry u Prahy.

Sám už by nejraději zase vedl své mužstvo za ligovými body. „Vyhlížím den, kdy se to zase rozběhne, ale nic se nedá uspěchat. Důležité je, abychom byli zdraví. To přeju všem, včetně našich fanoušků. Těším se, až se zase sejdeme u fotbalu,“ dodal Luboš Kozel.