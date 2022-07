V Ostravě pak čeká na vítězství ještě déle. Poslední úspěch se datuje do roku 2012, což je rovněž série osmi zápasů. Ale od tříbodové radosti to bude v září deset let.

Ve Vítkovicích tentokrát bude na lavičce Ostravy sedět nový kouč Pavel Vrba. Na něj mají olomoučtí dobré vzpomínky, protože jej ještě jako trenéra Sparty na konci základní části minulé sezony porazili 2:0.

„Určitě nás čeká plný stadion a bouřlivá atmosféra. Bude to po dlouhé době první zápas Pavla Vrby v Baníku. Bude důležité, jak se vyrovnáme s tímto tlakem a bude důležité udržet dobré věci z přípravy,“ myslí si trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek.

Stejně jako Sigma i Baník zaznamenal několik změn v kádru. . Odešli brankář Budinský, Ekpaiovi skončilo hostování ze Slavie, Janoškovi s Faltou zase z Plzně. Zpět v Bělorusku je záložník Koncevoj a do Budějovic zamířili Potočný a Zajíc. V týmu už nejsou ani Granečný, Jánoš, Ondřej Šašinka a Reiter.

Naopak se do Baníku vrátil z Polska Michal Frydrych. Přišli také Eldar Šehič z Karviné, brankář Jiří Letáček z Pardubic, Ladislav Takács ze Slavie či Muhamed Tijani, jenž hostoval v Táborsku.

„V přípravě měli určité problémy, ale to je normální. Přišel nový trenér, který se sžívá s mužstvem, takže bych tomu nepřikládal žádnou důležitost,“ říká Václav Jílek.

Přesto měl Baník výsledkově lepší přípravu (4 výhry, 3 remízy a 2 porážky) než Hanáci. To Sigma měla bilanci dvě výhry, dvě remízy a čtyři prohry. „S přípravou jsem spokojený, zvládli jsme objem, jaký jsme chtěli, ale z hlediska výsledků to mohlo být lepší,“ hodnotil Jílek

Poslední měření sil rozhodl v únoru jedinou, zato nádhernou brankou Pokorný. Jak duel dopadne tentokrát?

„Věřím, že jsme dobře připraveni a ukážeme to hned v tomto zápase,“ doufá Václav Jílek.

FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc

Výkop: SO, 16.00

Rozhodčí: Proske – Paták, Kotlík. Ondráš (VAR)

Bilance: 16-20-18, 65:63

