V úvodu to na žádnou velkou převahu Sigmy nevypadalo. Karviné se dařilo držet míč a Hanákům trvalo dobrých dvacet minut, než ukázali, kdo je na Andrově stadionu doma. Až potom přišly gólové šance. Zprvu neúspěšné. Nevyšlo to Yunisovi, kterého pěkně vysunul Plšek, ani dorážejícímu Faltovi, který trefil jen obránce. Hned po následném rohu vznikl ve vápně Karviné velký závar. Yunis napálil Janečku a po dalším zmetku stejný hráč na poslední chvíli z čáry odvracel sraženou Plškovu přihrávku.

Po půlhodině dobře zakombinoval na křídle aktivní Falta s Houskou, jenž nabídl do šance Yunisovi. Olomoucký útočník ale netrefil míč dobře. Až ve 36. minutě se Olomoučtí dočkali. Po nedohodě dvou karvinských obránců propadl na křídle míč k Faltovi. Ten ho měl sice na slabší pravačku, do vápna i tak ale poslal povedený ostrý centr. Před Yunisem ho ještě hostující stopeři odvrátili. Ovšem jen ke Kerbrovi, který balon nastřelil zpátky do ohně, kde jej do sítě umístil Václav Jemelka.

Karviná nehrozila a poločas zakončila bez střely mezi tyče. V závěru poločasu se ale po chybě Sladkého dostala do nebezpečného brejku, který táhl Guba. Nepříjemný centr, ale na poslední chvíli skluzem zastavil vracející se Greššák.

Petráň zařídil remízu

Po pauze se opakovala situace za začátku zápasu. Sigma začala opatrně a přenechala iniciativu Karviné. Když Greššák zachyboval při rozehrávce, hnal se po křídle dopředu Janečka. Přízemní přihrávkou našel před brankou střídajícího Putyeru, jeho pokus ale v poslední vteřině zablokoval výborně skluzem Kerbr.

Možnostmi na navýšení náskoku Sigma pohrdla. Dvakrát se nepovedlo zakončení Yunisovi, střelu Housky levačkou zpoza pokutového území pokryl brankář Hrdlička. Pilař po pěkném průniku z dvaceti metrů netrefil mezi tyče Pilař.

Na druhé straně vyzkoušel z podobné pozice pozornost Reichla další karvinský náhradník Ba Loua. Olomoucký brankář, ale jeho skákavý pokus zkrotil. Oba muži se potkali i v 77. minutě. Krásnou střelu z trestného kopu přes zeď Reichl efektním skokem vyrazil na roh.

Sedm minut před koncem se ale hosté dočkali vyrovnání. Lingr na levé straně uvolnil Putyeru, ten odcentroval na vzdálenější tyč. Krajní bek Ndefe však místo střely ještě přihrával a Petráň už měl na malém vápně snadnou úlohu.

Sigmu se z útlumu pokusil vysvobodit Tandir, jenž na poslední pětiminutovku přišel místo Pilaře. Hned se uvedl střelou zhruba z dvaceti metrů z halfvoleje. Branku ale minul. V závěru nastavení ještě střílel nebezpečně Plšek, trojice skluzujících karvinských obránců jej ale zablokovala, stejně jako následnou Houskovu dorážku.

Duel tak skončil nerozhodně 1:1 a oba celky si body rozdělily.

SK Sigma Olomouc – MFK Karviná 1:1 (1:0)

Branky: 36. Jemelka – 83. Petráň.

Rozhodčí: Hrubeš – Koval, Poživil. ŽK: Jemelka, Nešpor - Lingr, Petráň. Diváci: 3776

Sigma: Reichl – Sladký (74. Štěrba), Beneš, Jemelka, Kerbr – Greššák, Houska – Pilař (85. Tandir), Plšek, Falta – Yunis (63. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

Karviná: Hrdlička – Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka – Lingr (87. Bukata), Hanousek – Vukadinovič (60. Ba Loua), Janečka, Guba (46. Putyera) – Petráň. Trenér: František Straka.