Olomoučtí fotbalisté v minulém kole přivezli vítězství 1:0 z Liberce a cenný úlovek potřebují potvrdit v domácím zápase. Sigma je papírovým favoritem, ale před soupeřem chová zdravý respekt.

„Sice jsou poslední, ale v soutěži není žádný tým slabý. Musíme k tomu přistoupit stejně jako k ostatním zápasům. Víme, že to bude těžké. I když jsou poslední, tak nehrají špatný fotbal. Doufám, že ukážeme, že hrajeme doma a potvrdíme tři body z Liberce,“ prohlásil obránce Sigmy Martin Sladký.

Hanáky čeká soupeř, který v minulém kole díky bojovnému výkonu na hranici sebeobětování obral o body mistrovskou Slavii, se kterou doma uhrál bezbrankovou remízu.

„Oni to na tom mají postavené. Karviná se to vždycky snažila ubojovat. Na druhou stranu teď přidali hodně fotbalovost. Kvalita na jejich straně je, už to není jen práskání zezadu směrem dopředu a všechno ubojovat. My jsme ale doma a tady určitě nechceme rozdávat body,“ plánoval Sladký.

Oproti Karviné má Sigma přes těžký los na úvod sezony bodově nahráno.

„Mohli jsme udělat bod na Slavii i v Plzni. To bohužel nevyšlo, ale zase jsme vyhráli ta další dvě utkání (doma se Zlínem a v Liberci, pozn. red.). Navíc jsme vítězné zápasy uhráli s nulou vzadu. Když to potvrdíme a budeme mít devět bodů po pěti kolech, tak budeme spokojení,“ konstatoval Sladký.

Do karet olomouckým fotbalistům hraje i vyprázdněná marodka. S výjimkou Michala Vepřeka jsou trenéru Látalovi k dispozici všichni hráči. „Už s námi trénuje i Tomáš Zahradníček,“ těšilo kouče.

Hra s nulou vzadu

Souboje Sigmy s Karvinou v posledních případech častokrát nabídly gólové hody. Bude se přestřelka opakovat také v sobotu na Andrově stadionu?

„My budeme hrát vzadu na nulu a doufat, že co nejvíc gólů dáme. Tak, jako to chceme hrát vždycky,“ mrkl bek Sladký.

„Utkání bude hodně o soubojích a o důrazu. Ale jestli chceme potvrdit tři body, tak se s tím musíme vyrovnat. Na hřišti musíme podat stoprocentní výkon,“ doplnil trenér Látal.

Obránce Sladký si stejně jako jeho spoluhráči zvyká na obměněný herní styl pod novým trenérem Radoslavem Látalem.

„Každý trenér je jiný a po taktické stránce chce něco jiného, takže si na to ještě trošku zvykáme. Ale základy jsme už pochopili – rychlejší dostupování a agresivita někdy převládá nad kombinačním fotbalem. Věřím, že doma přidáme i fotbalovost a ukážeme kvalitu, kterou v sobě máme,“ dodal Martin Sladký.

Zápas na Andrově stadionu začíná v sobotu v 17.00.