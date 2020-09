Byla to velká komplikace, že jste nemohl být u týmu?

Bylo to nepříjemné. Před Libercem jsme měli přípravu čtyři, pět týdnů. Všechno jsme nějak zvládli, nálada v mužstvu byla dobrá a najednou těsně předtím z toho vypadnete. A musíte sedět doma zavřený, když vám v podstatě nic není. Nebo nepociťujete nic, co by vám bránilo v koučování.

Na druhou stranu Martin Nešpor prohlásil, že větší problém by asi byl, kdyby vypadlo několik hráčů ze základu, souhlasíte?

Je to tak. Tréninkový cyklus před mistrákem je stejný a s Vojtou Smolákem se známe už rok a půl, takže v tom nebyl problém. Spíš, že nám chyběl Mojmír Chytil, což je důležitý článek a proti Liberci by nastoupil od začátku. Na to jsme museli zareagovat. Kdyby vypadli tři čtyři hráči, takoví jako Hubník, nebo Houska, na kterých je to postavené, tak by to bylo určitě horší. Takhle se to dal zvládnout i když jsme byli bokem.

Jaké bylo trénovat mužstvo na dálku? Dalo se to aspoň trochu srovnat se situací, kdy jste měl trest za karty?

Vůbec ne. Teď to bylo kompletně jiné. Když jsem měl trest za karty, tak jsem mohl být aspoň k dispozici mužstvu. Teď jsem musel být samozřejmě úplně stranou a na telefonu. Už celá ta situace teď je nepříjemná, když čekáte do poslední chvíle, kdo je nakažený, tak jako se nám to stalo před Libercem, kdy jsme zjistili, že máme špatné testy. Asi si na to budeme muset zvyknout, bude to stejné před každým zápasem.

Jak probíhala komunikace s Ladislavem Minářem (sportovním ředitelem)? Volali jste si často?

Před prvním zápasem to bylo jednodušší. Celou dobu jsem mužstvo připravoval já a v podstatě to bylo nachystané. Před zápasem jsem Laďovi předal informace. Před Spartou jsme pak konzultovali tréninkové dávky s Vojtou Smolákem a s Laďou jsme diskutovali o taktice. Musím říct, že to ale nechal na nás. Zápasy jsem stříhal, dělal jsem hodnocení. Řídili jsme to v rámci možností celé my, i když na dálku. Jen potom mužstvo koučoval přímo v zápase, kde jsme nemohli být.

V první duelu s Libercem vám tým udělal radost vítězstvím, i tím, že vyšly některé taktické záměry?

Měl jsem samozřejmě radost. Ale říkal jsem to už dopředu, že jsem cítil v mužstvu takové napětí a odhodlání se v tom zápase trochu předvést. Výkon na Spartě mě mrzí. Ten nebyl takový, jak jsme si představovali. Byli jsme zakřiknutí a ztráceli jsme balony. To už ale zhodnotil přímo Laďa Minář na Spartě. Máme tedy úspěšnost padesát procent a jedeme dál.

Projevilo se podle vás na výkonu, že jste u týmu celý týden nebyl?

Nemyslím, že to bylo tím. Týdenní dávky, které měli kluci odtrénovat, si splnili. Na Spartě jsme byli bojácní, málo důrazní a díky těm ztrátám jsme skoro nemohli hrát dopředu. Ani běžecké hodnoty podle GPS pak nebyly tak, jak by měly být. Dopustili jsme se chyb a to takové mužstvo, jako je Sparta, dokáže potrestat.

Jaké to je být zpět na hřišti? Je to úleva?

Hlavně jsem rád, že už nemusím být zavřený doma. Zaplaťpánbůh, že mám barák a dostal jsem se na zahradu. Něco jsem tam mohl udělat a nebýt celou dobu jen někde v bytě. To si nedovedu představit, to by bylo složitější. Nejhorší bylo, že mi vlastně v podstatě nic nebylo, ale hygiena řekla jasně, že musím těch 14 dnů absolvovat.