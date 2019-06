Fotbalová Sigma prohrála ve druhém sobotním utkání doma s Trnavou 1:2. Vyrovnané utkání rozhodla věší efektivita hostů v prostoru před brankou. Domácí korigovali skóre až v úplném závěru, kdy se prosadil obránce Václav Jemelka. Řada dalších šancí zůstala nevyužita.

Trenér Sigmy Radoslav Látal | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Chtěli jsme vyhrát a jsme zklamaní. Výkon nebyl dobrý, kazili jsme jednoduché přihrávky. Chtěli jsme hrát víc presinku, ale neběhalo nám to tolik, bylo to takové unavené. Ale víme, že jsme po kondičním bloku utahaní a taháme nohy. Teď je to ale za námi a máme 14 dní, abychom mužstvo nachystali na ligu,“ říkal trenér Radoslav Látal.