Špatné výkony, nelibé informace o klubu v médiích, naštvaní fanoušci a protesty proti vedení. Fotbalová Sigma Olomouc neprožívá ideální období a její příznivci jsou slyšet.

Nespokojení fanoušci Sigmy po utkání s Pardubicemi | Video: Michal Muzikant

Okolo olomouckého ligového celku je poslední týdny rušno. V médiích se objevily informace o kostlivcích v klubu či nevýhodných prodejích nemovitostí v minulosti. Sigma na to reagovala různými stanovisky, přesto jsou fanoušci nespokojení a na pořadu dne jsou jejich protesty.

Poslední zápas s Pardubicemi atmosféru okolo klubu podtrhl. Fanoušci během utkání několikrát vyvolávali pokřiky: „Minář ven,“ či „Prasata.“ Nejsou spokojeni s momentálním vedením klubu, které vyzývají k odchodu.

V reprezentační přestávce dokonce stadion polepili plakáty s podobiznou sportovního ředitele Ladislava Mináře s prasečí hlavou a popisem: „Prasata z vedení, vzdejte se velení.“ Transparenty vyzývající vedení k odchodu se objevily také ve městě.

Ultras Sigma také v textu Olomoucké tribuny 19:19 je čas konat sepsali své požadavky na vedení. Text začíná slovy: „Takhle to dál nejde.“ Dále shrnuje, co se v Sigmě za posledních patnáct let nepovedlo.

A jaké jsou tedy jejich požadavky? Jsou čtyři. Prvním je odchod hlavních viníků současného stavu a jejich rezignace na funkce v klubu. Podle fanoušků jsou za současný stav zodpovědní minimálně Petr Konečný (předseda představenstva a.s. a člen výboru spolku), Ladislav Minář (sportovní manažer, místopředseda představenstva a.s. a člen výboru spolku), Jiří Ficner (finanční manažer, místopředseda představenstva a.s. a člen výbor) a Martin Major (člen dozorčí rady klubu).

Druhým požadavkem je úkol pro členy vedení klubu (mimo výše jmenované) aktivně hledat potenciálního budoucího silného partnera, který do klubu vstoupí - jako majitel, mecenáš, sponzor. Má jít o důvěryhodného partnera s jasnou vizí dalšího rozvoje klubu.

V tomto ohledu probíhají jednání s americkou společností Blue Crow Sports Group, se kterou by se během dubna měli zástupci klubu znovu sejít. Společnost by údajně měla předložit i nabídku.

Zatřetí mají fanoušci požadavek na město. „Chceme, aby se vedení města Olomouce začalo aktivně zajímat o všechny přešlapy a o pomalou zkázu nejslavnějšího a největšího klubu v regionu. Politická reprezentace zastupuje nás občany Olomouce. Proto apelujeme na vás všechny, obracejte se na radnici a svoje zástupce v Radě a Zastupitelstvu města. Město nejen, že je spoluvlastníkem Sigmy, je také vlastníkem stadionu. Město = MY,“ stojí v textu.

Posledním bodem je požadavek na otevřené jednání klubu, možnost vstupu fanoušků do spolku SK Sigma Olomouc MŽ, z.s. Chtějí místo ve Výboru spolku. „Lidé ve vedení klubu nemohou být nekontrolovatelní, neodvolatelní a přitom mít veškerou moc soustředěnou ve svých rukách,“ napsali.

Ostrá děkovačka a hnus fialovej

Atmosféra okolo klubu není optimální. Bylo to cítit i po dalším nepovedeném utkání s Pardubicemi (0:2). „Svými výkony tomu nepomáháme,“ uznal kapitán týmu Radim Breite. Ligové áčko totiž chtělo bojovat o nejlepší šestku a evropské poháry. Ty zatím ztracené nejsou, ale daleko blíž má teď tým do skupiny o záchranu. Na šesté Slovácko totiž ztrácí čtyři kola před koncem šest bodů, přičemž v posledních dvou kolech hraje Olomouc na Slavii a doma se Spartou. Na jedenáctý Hradec Králové má z osmého místa polštář pouhých tří bodů.

Po utkání s Pardubicemi přišli hráči před fanoušky. Kromě pokřiků „bojujte za Sigmu,“ či „my jsme Sigmy, vy nejste nic,“ slyšeli také pískot a při odchodu zasypali Ultras trávník kelímky od piva.

Zdroj: Michal Muzikant

„Je to nepříjemné. Fanoušci mají v momentální fázi na určité věci právo. Takže sice jako neříkám, že v pořádku, ale… Asi se jim nemůžeme divit. Jediné, co pro to můžeme my udělat, je sklopit hlavy a začít makat,“ pokračoval Breite.

„Na koho to nedoléhá, je borec. Je to absolutně mimo, asi jako to, co se u nás za poslední dobu dělo. Je to nepříjemné, není tam fandění. Je tam něco proti, což nám určitě nepřidává. Do hlavy to určitě vstoupí. Trápí mě to, ale tohle nikam nevede. Kéž by to dokázal někdo rychle vyřešit,“ řekl k situaci trenér Jiří Saňák, který během jara nahradil na lavičce Olomouce Václava Jílka. Klub pod jeho vedením získal čtyři body ze čtyř zápasů, poslední dva však prohrál.

Zdroj: Michal Muzikant

„Byl jsem naštvaný, protože v tomhle se nikomu nepracuje dobře. Nepracuje je těžký slovo, nehraje fotbal, který zábavou, kulturou. Pro mě hnus fialovej,“ dodal ostře Saňák k atmosféře.

Zdroj: Michal Muzikant

Jenže pokřiky na tribunách to neskončilo. Několik fanoušků dorazilo také před hlavní vchod Androva stadionu, kde v protestech pokračovali. Nejčastěji zněly pokřiky „Minář ven“ či „Mináři, pojď mezi nás“. Fanoušci chtěli, aby sportovní ředitel Ladislav Minář vyšel ven z útrob stadionu.

Zdroj: Michal Muzikant

Trénink s Julišem

Obrázku klubu neprospěla ani akce trénink s Lukášem Julišem pro ročníky 2012-2017, za který klub chtěl 750 korun, což spousta fanoušků klubu vyčítá. „Akce není výdělečná , vše půjde na pokrytí části nákladů. Děti dostanou tréninkové tričko adidas, jídlo a pití. Je do toho zahrnuta i prohlídka Androva stadionu,“ napsal klub na sociální síť X. I za tento komentář sklidil kritiku. V ceně jsou dále dva tréninky a beseda.

Je zřejmé, že nevole fotbalové veřejnosti v Olomouci sílí. Jak to všechno dopadne, je však otázkou. Napovědět by mohla další schůzka s americkou společností. Sigma prozatím reagovala hlavně stanovisky a vyjádřeními na klubovém webu.

