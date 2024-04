Už v neděli přivítají fotbalisté Sigmy Olomouc na Andrově stadionu lídra FORTUNA:LIGY a úřadujícího mistra Spartu Praha. A vypadá to, že oba týmy požene vyprodaný stadion. V prodeji zbývá posledních pár lístků a Sigma útočí na rekord v návštěvě. Sparťané naplánovali výjezd sezony.

Fanoušci Sparty | Video: Michal Muzikant

Dlouho dopředu bylo jasné, že ikonická severní tribuna bude sparťanská. Domácí klub ji po diskuzi s vlastními příznivci a policií nechal hostujícím fanouškům, kteří ji poměrně rychle vyprodali. A tak Sigma přihodila opět z bezpečnostních důvodů ještě klasický sektor hostů na tribuně Karla Brücknera. I ten letenští vyprodali. Suma sumárum by jich tak na Andrově stadionu mělo být minimálně 4 521.

Severní tribuna bude zahalena do rudé barvy, protože právě rudou zvolil kotel Sparty jako výjezdovou barvu. Chystá také choreo v barvách trikolóry klubu - proto se budou prodávat rudá, žlutá a modrá trička, které si v jednu chvíli celá tribuna navleče. Sparťané by z Prahy měli dorazit do Olomouce vlakem, který má pravidelný příjezd ve 12:43.

Hráče tak čeká peklo. Domácí kotel se pro tento zápas přesunul na jižní tribunu do sektorů V a W. Momentálně jsou právě tyto dva sektory jedinými, kam je ještě možné pořídit lístky. Ve čtvrtek dopoledne jich zbývalo 130. Lístky je možné pořídit na tomto odkazu po zadání hesla: sigma.

Další vstupenky už do prodeje nepůjdou, protože zkrátka už nejsou. Poslední lístky poslala Sigma do prodeje v pátek. Bylo jich 450 a během soboty byly pryč. Podle informací Deníku se však ještě může na síti Ticketportál občas objevit nějaká nevyzvednutá rezervace. Těch je přibližně 150. Pokud však budou všechny zaplaceny, už se žádné další lístky neobjeví.

Vyprodáno a rekord

Celkově je tak prodáno přes dvanáct tisíc lístků. Andrův stadion má kapacitu 12 451 míst. Devadesát z nich (vedle sektoru hostí) do prodeje nešlo a ani se normálně neprodávají kvůli bezpečnosti. Celkově tak může být v neděli v hledišti až 12 361 diváků. Pokud by se tak stalo, byla by to nejvyšší návštěva na Sigmu Olomouc v samostatné české lize.

Podle portálu CS fotbal je totiž prozatím nejvyšší návštěvou ta ze sezony 2000/2001, kdy Sigma hostila rovněž Spartu a na tribuny si našlo cestu 12 160 diváků. Na zápas Sigmy bylo 12 tisíc překonáno ještě o rok předtím, soupeřem byla Slavia (12 022). Zajímavostí je, že ani proti Seville se to nepovedlo. Tehdy totiž zůstal prázdný sektor hostí a oficiální návštěva při utkání Evropské ligy zněla 11 709. Pokud by vás zajímala nejvyšší ligová návštěva v posledních deseti letech, byla to ta ze sezony 2017/18. Tehdy na Stramaccioniho Spartu dorazilo 11 028 diváků. Tehdy Sigma zvítězila brankou Martina Sladkého 1:0.

Pochod domácích fanoušků

Zatímco sparťané se budou přesouvat na stadion z vlakového nádraží, pochod chystají také domácí Ultras. „Sejdeme se u radnice na Horním náměstí ve 13.00. O půl druhé vyrazíme společně ke stadionu. Nevyhlašujeme žádný jednotný dresscode. Nicméně barvy Sigmy jsou modrá, bílá a černá. Tak se podle toho řiďte. Rozhodně si do sektoru neberte červená trička,“ napsali na sociálních sítích.

Pro návštěvníky pak bude před zápasem připravená fanzóna s atrakcemi a soutěžemi, která by měla být rozšířená o různá občerstvení oproti klasickým zápasům. V plánu je také autogramiáda hráčů Sigmy, kteří nebudou v nominaci pro utkání.