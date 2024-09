Vytrvalé deště a záplavy. To je téma v České republice od minulého týdne. V některých obcích a regionech voda způsobila velké škody. A tak se Hooligans Viktorie Plzeň rozhodli, že uspořádají v zápase se Sigmou Olomouc akci pro dobrou věc.

Z „popelnic“, které slouží k výběru peněz na chorea, se stanou popelnice na pomoc lidem. Do popelnic se dávají vratné kelímky. „Výtěžek pošleme na druhou stranu republiky spolku Baník Baníku z.s. Kdo jiný dokáže na Ostravsku pomoci než Chacaři. Nebuďme lhostejní a pro tentokrát odložme rivalitu stranou. Sami jsme si to v roce 2002 zažili. Každý kelímek se počítá. Stejnou částku, kterou mezi sebou vybereme, pošle na účet spolku i náš klub FC Viktoria Plzeň,“ stojí v příspěvku na facebookové účtu Hooligans.info.

Pod příspěvkem jsou zatím jen souhlasné komentáře.

Nicméně také členy Sigmy Olomouc povodeň zasáhla. „I náš tým to zasáhlo, rodiny od hráčů, nebo asistenta Iva Gregovského, který bydlí v Troubkách. Situace ho dostala do maximální pozornosti. Vnímáme, že situace není příznivá, musíme podpořit všechny lidi a pokusit se jim být oporou a pomoci, co se jen dá,“ potvrdil trenér Tomáš Janotka.

Obětem povodní se rozhodla pomoci i Slavia, která prostřednictvím svého Nadačního fondu poslala na účet Českého červeného kříže milion korun. K pomoci klub vybízí i své fanoušky.

„Slavia se připojuje k humanitární pomoci organizovanou Českým červeným křížem, který obětem povodní poskytuje pomoc při nouzovém ubytování, psychosociální podporu, základní zdravotnickou pomoc i další humanitární pomoc. NF Slavie v neděli odeslal na účet ČČK milion korun. Budeme vděční, pokud aktivity a pomoc ČČK podpoříte i vy,“ nabádá pražský klubu na sociálních sítích. „Děkujeme všem, kteří pomohou, stávající situace jim není lhostejná. Dávejte na sebe pozor.“