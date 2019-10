Sigma nastoupila opět bez typického defenzivního záložníka a snažila se houževnatého soupeře od začátku zmáčknout. Kromě závaru po kterém zakončoval Jemelka jen do budějovických bloků si ale šanci nevytvořila.

V 19. minutě pak pokazil před hostujícím vápnem přihrávku Pablo a rozjel se brejk, který měl pro Hanáky fatální následky. Na pravé straně se po úprku dostal k míči Schranz, zasekl dovnitř na levačku a nedal brankáři Reichlovi šanci.

I pak Hanáci častěji drželi míč, ale kloudnou příležitost prostě neměli. Veterán Sivok potvrzoval svou třídu a vyhrával drtivou většinu hlavičkových soubojů. Nedosáhl jen na Faltův kroucený míč z pravé strany. Jenže pár centimetrů chybělo jak Yunisovi na přední, tak Pilařovi na zadní tyči.

Zbytek poločasu rozkouskoval místy bizarními verdikty a vláčným pohybem sudí Houdek. Trenér Hanáků Látal soptil u postranní čáry, po tribunách se nesla zvěst, že je arbitr pod vlivem alkoholu a olomoucký kotel skandoval: „Dejte mu dýchnout!“…

Rozhodčí každopádně nastoupil i do druhé půle. A minimálně ze začátku přišla i jiná Sigma. Pohybem dokázali Hanáci rozhýbat budějovickou obranu a přece jen si vytvořit nebezpečné situace. Už v 50. minutě přišla odměna v podobě vyrovnání. Vepřek zabojoval, odcentroval do vápna, Yunis sice znovu nedoskočil, ale od stopera Sivoka se míč odrazil do branky.

Veškerou práci Sigma ale za dvě minuty málem znehodnotila. Po rychlém brejku šel sám na brankáře Schranz, ale Reichl se vyznamenal.

Za deset minut však předvedl strážce olomoucké branky velkou minelu. Po malé domů se pustil riskantně mezi dva soupeře, ztratil míč, a i když se ještě stihl do branky vrátit, zasáhnout proti Brandnerově exkluzivní střele do šibenice nestihl – 1:2.

A bylo po olomouckém elánu. Nervozita a nepřesnosti kazily veškerou snahu o další vyrovnání. Čtvrt hodiny před koncem pak po rohu přišla třetí rána. Čoličův centr si našel znovu Schranz, kterého neuhlídal Jemelka, a hlavou skóroval.

Pak už se zápas spíš jen dohrával. Olomoucká série osmi zápasů bez porážky je tedy minulostí a v příštím kole jede Sigma k jako vždy vyostřenému zápasu na Baník do Ostravy.

SK Sigma Olomouc – SK Dynamo České Budějovice 1:3 (0:1)

Branky: 50. Sivok vl. - 19. a 75. Schranz, 62. Brandner.

Rozhodčí: Houdek – Hrabovský, Hock. ŽK: Látal (trenér) - Schranz, Novák, Ledecký. Diváků: 2807.

Sigma: Reichl – Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek – Pilař (65. Tandir), Houska, Pablo (75. Texl), Plšek, Falta – Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

Č. Budějovice: Drobný – Čolič Havel, Sivok, Novák – Havelka, Čavoš – Mršič (88. Helešic), Brandner, Schranz (79. Táborský) – Ledecký (83. Kladrubský). Trenér: David Horejš.