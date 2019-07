„Parádní, tolik lidí jsme ani nečekali. Snad tahle akce pomůže a fanoušci budou víc chodit i na stadion,“ přál si brankář Michal Reichl, jehož tým už v sobotu v Plzni nastoupí k úvodnímu utkání nové ligové sezony.

Slavnostní fotbalový podvečer na olomouckém náměstí zahájil tým hráčů do jednadvaceti let, který ovládl Juniorskou ligu a zapózoval na pódiu s pohárem.

„Bylo to pěkné nejen pro mě, ale pro celý realizační tým a hlavně pro kluky, kteří si to zasloužili. Snažil jsem se je celou sezonu motivovat, že pokud uspějí, tak to bude cenné vítězství. Je to velký úspěch,“ řekl olomoucké juniorky Augustin Chromý.

Pak už přišli na řadu hráči A-týmu. Ty povede do nové sezony FORTUNA:LIGY Vít Beneš, který ve funkci kapitána vystřídal Michala Vepřeka. „Někdo mi naznačoval, že bude volba kapitána a mohl bych být favorit, ale překvapilo mě to. Moc si toho vážím, já bych dosavadního kapitána neměnil, ale když to nastalo, tak jsem byl rád,“ nechal se slyšet klíčový muž obranné řady Sigmy.

Látal láká na atraktivní hru

Nový kapitán společně s hlavním trenérem Radoslavem Látalem a sportovním manažerem Ladislavem Minářem odpovídali na otevřené scéně přítomným novinářům.

„Zažil jsem horší tiskovky, kdy mě dusili novináři a potil jsem se až za ušima,“ usmíval se Látal.

„Tentokrát je to takové příjemné, v domácím prostředí a v krásné atmosféře,“ řekl nový lodivod hanáckého celku.

Fanouškům do nadcházející sezony slíbil atraktivní hru, která se bude líbit.

„Publikum je všude náročné. Ať jsem byl v Ostravě, v Polsku nebo v Trnavě, kde bylo velice náročné publikum. Všechno se musí odvíjet od mužstva, aby plnilo na hřišti to, co se od něj očekává a co jsme si předsevzali od nadcházející sezony,“ prohlásil Látal.

Minář pracuje na posilách

Manažer Minář prozradil, že by rád přivítal ještě dvě posily. „Kádr není uzavřený. Naše představa je, aby se nám povedli ještě dva hráči – záložník a útočník. Když se podaří aspoň jeden, tak budeme rádi,“ uvedl a chválil atmosféru na náměstí.

„Všem chci poděkovat, že se přišlo podívat tolik lidí. Za normálních okolností by byla tiskovka od novinářů víc šťouchavější a daleko víc by do nás šili,“ rozesmál Minář obecenstvo.

Zlatým hřebem podvečera pak bylo představení nové sady dresů a pěvecké vystoupení nejvěrnějšího fanouška Sigmy – brzy devadesátiletého Svatopluka Hudce.

„Když hráči vyhrají zápas, tak jim chodím do šatny zahrát na housle. Teď jsem jim zazpíval,“ usmíval se Hudec, který se na scéně představil v retro dresu, ve kterém mají olomoučtí fotbalisté nastoupit v domácím zápase letošního podzimu.

V roce stoletého výročí vzniku klubu čeká na fanoušky Sigmy také Zápas století, který se odehraje 8. září na Andrově stadionu. Na hřišti se utkají olomoucké legendy a tým tvořený českými reprezentanty z EURO 2004. Za projektem unikátního zápasu stojí slavný odchovanec Sigmy David Rozehnal.