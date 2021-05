Lepší výkon, ale výsledek stejný. Porážka a nula bodů. Olomoucká Sigma proti Slavii bojovala, ale kvůli nepokrytému rohovému kopu po standardní situaci nakonec vyšla naprázdno. „Spokojený být nemůžu, když jsme nic neuhráli, ale hráčům nemůžu moc vytýkat. Dnes jsme dřeli a chtěli uhrát dobrý výsledek,“ řekl trenér Radoslav Látal.

Byli jsme důstojnějším protivníkem než v poháru. Byl to spíš remízový zápas. Udělali jsme chybu při standardce. Slavia ji potrestala,“ dodal k rozhodujícímu momentu. „Sigma byla akčnější, dravější, lépe se pohybovala. My jsme tolik nezachytili vstup do zápasu. Byl to z naší strany spíš průměrný výkon. Dostávali jsme se do hry až postupem času,“ hodnotil naopak kouč Slavie Jindřich Trpišovský.



I přesto byla Slavia od začátku nebezpečnější. Hanáci přežili střelu Lingra těsně vedle, pak i situaci, kdy sudí Marek nařídil penaltu za faul Poulola na Kuchtu. Po konzultaci s videem se ale kopal pouze trestný kop. Stanciovu ránu ukryl Mandous v rukavicích.

„Měli jsme hodně zisků po presinkových situacích, ale nebyli jsme je schopni dohrát. Ve finální fázi nám chybí vyšší kvalita. To je celou sezonu,“ uvedl Látal.



Olomouc zahrozila až na konci prvního poločasu ze standardní situace. Po rohu hlavičkoval Poulolo a míč proletěl kousek kolem levé tyče Kolářovy brány. To už na hřišti nebyl reprezentant Lukáš Provod, který střídal po necelých dvaceti minutách kvůli zranění kolena. „Nechci to zakřiknout, ale snad to nebude tak vážné, jak vypadal první dojem. Jasno ale bude až po rezonanci v Praze,“ uvedl Trpišovský.

Po přestávce mírná převaha Slavie pokračovala, ale velké šance už tolik nepřibývaly. Kuchtovu střelu z otočky znovu chytil Mandous.

Sigma pak předvedla zhruba okolo 60. minuty svou nejlepší pasáž v zápase. Rezultoval z toho ale jen trestný kop Zmrzlého, který proletěl těsně vedle tyče, byť alespoň boční síť se zavlnila. „Myslím, že ve druhém poločase jsme možná hráli i o něco lépe než v prvním. Slavii jsme nepustili skoro do ničeho,“ mínil Látal.

Rozhodující moment přišel v 78. minutě. Na centr Baha od rohového praporku si naskočil Kuchta a čtrnáctou brankou v sezoně se osamostatnil na čele tabulky střelců. „Věřil jsem, že Sigma na konci fyzicky odpadne a že ten gól dřív nebo později dáme,“ řekl slávistický kanonýr.



Pojistku odmítl těsně před konce Tecl, který sám před Mandousem přestřelil, a tak ještě přišel olomoucký nápor s obráncem Hubníkem na hrotu útoku.



Poslední trestný kop ale David Houska poslal jen do zdi, takže Slavia zůstává i nadále v tomto ročníku bez porážky a svou sérii neporazitelnosti natáhla už na 43 utkání.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 0:1 (0:0)



Branka: 78. Kuchta. Rozhodčí: Marek - Paták, Novák - Klíma (video). ŽK: Hubník, Poulolo, Daněk, González, Radek Látal - Zima, Oscar. Diváci: 967 (omezený počet).



Sigma: Mandous - Látal, Hubník, Poulolo (60. Beneš), Zmrzlý (79. Mihalík) - Breite - Pablo, Houska, Daněk (82. Assoubre), Hála (60. Sladký) - Nešpor (60. Chytil). Trenér: Radoslav Látal.



Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Zima, Oscar - Holeš - Van Buren (56. Sima), Provod (19. Hromada), Stanciu (46. Olayinka), Lingr (56. Tecl) - Kuchta (82. Hilál). Trenér: Jindřich Trpišovský.