„Takový zápas jsem ještě nehrál. Dresy jsou krásné, bez reklam. Na první pohled je to něco jiného než současné moderní dresy. Je to moc hezká vzpomínka na začátky klubu,“ usmívá se záložník David Houska.

„Když se člověk podívá na ten znak SK Hejčín, tak si trošku zapřemýšlí nad tím, čím vším si klub prošel než došel až sem,“ doplnil.

Speciální zápas by si Hanáci určitě nechtěli pokazit výsledkem. Naopak. Koneckonců z posledních dvou kol mají co napravovat.

Nejdřív neudrželi doma vedení s Karvinou a ještě větší průšvih přišel na Bohemians v minulém kole. I přes nepřesvědčivý výkon vedla Sigma 2:0, ale za půl hodiny zápas ztratila. „Nic příjemného,“ uznal Houska.

„Myslím si, že se jedná o ztrátu koncentrace. Vždy se dostaneme do vedení a do psychické pohody a místo toho, abychom v tom pokračovali, uděláme řadu chyb a dostaneme se pod tlak. Nebylo to jen v posledních dvou zápasech,“ uvědomuje si trenér Radoslav Látal.

„Nemůžeme zkrátka hrát jen šedesát nebo sedmdesát minut a pak si myslet, že utkání máme jisté. Potom totiž vypadáme, že máme těžké nohy a chybí nám kondice,“ dodal.

S tou však podle kouče potíže Sigma nemá. „Takové otázky mi ani nedávejte,“ ošíval se už ve Vršovicích minulý týden.

Výhra a rozjezd by mohl být úspěšný

Teplice považuje za nevyzpytatelného soupeře a to celkem otráveně. Tým trenéra Hejkala byl v dosavadním průběhu ligy schopný schytat doma debakl od Slavie, ale taky vyhrát v Ostravě, nebo naposledy remizovat doma s Plzní.

„Teplice jsou nahoru,“ upozorňuje Látal.

„Podle mě hrají mnohem lépe doma než venku. I když třeba jediné vítězství mají z Ostravy. Ten zápas jsem viděl a hráli velmi dobře. Stejně ale věřím, že jsme schopní je doma porazit,“ doplnil Houska.

„Kdyby se nám to povedlo, tak myslím, že bychom rozjezd soutěže mohli považovat za úspěšný. I když to samozřejmě mohlo být daleko lepší. Na druhou stranu to taky mohlo být horší. Je třeba brát to tak, jak to je,“ prohlásil olomoucký záložník, který by neměl chybět v zahajovací jedenáctce trenéra Látala.

Ten bude opět řešit rébus na pravé straně defenzivy, kde chybí kvůli kolenu Martin Sladký. Předpokládat se dá také návrat Václava Pilaře do základu.

Zápas začne v pátek v 18 hodin. Živě jej přinese ČT Sport.