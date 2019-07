Sigma odjela do Rakouska v úterý ráno. Na kempu v Kaprunu chce trenér Látal vyladit formu před startem nejvyšší soutěže, k čemuž mají pomoct dva přípravné zápasy.

V tom prvním ve Waidringu bylo soupeřem Hanáků německé Karlsruhe, které v minulé sezoně postoupilo do druhé nejvyšší soutěže.

Sigma bude také na soustředění hledat brankářskou jedničku pro začátek sezony, protože zkušený Miloš Buchta je kvůli zlomenému prstu mimo hru. Proti Karlsruhe dostal od začátku příležitost Michal Reichl. Na místě pravého obránce hrál od úvodního hvizdu netradičně Tomáš Zahradníček, kterého ale po dvaceti minutách nahradil Martin Sladký kvůli naraženému kolenu

V základu nechyběla slovenská posila do středu pole Lukáš Greššák či křídelník Václav Pilař. Na hrotu začal Jakub Yunis.

Poslední dva zmiňovaní zařídili krátce po změně stran vedoucí gól Sigmy. Pilař poslal míč před odkrytou branku a Yunis už měl snadnou úlohu.

Až do konce ale Sigma těsný náskok neudržela. Nejdřív musel nuceně vystřídat Jakub Plšek, který se do hry dostal až ve druhém poločase. Nebyl spokojen s výroky hlavního rozhodčího a ten si to nenechal líbit.

V nastaveném čase pak přišla diskutabilní penalta pro Karlsruhe, kterou proměnil Pourié. Zápas tak skončil remízou 1:1.

Další utkání Sigma bude hrát v neděli v Bischofshofenu proti belgickému Mouscronu. Výkop se posunul už na 12 hodin.