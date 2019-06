Greššák do slovenské ligy nakoukl v Ružomberku, kde odehrál šest sezon. V roce 2014 přestoupil do Trnavy, kde se také potkal s trenérem Radoslavem Látalem, jenž nyní vede Sigmu.

Loni na podzim si v Trnavě zahrál v předkolech Ligy mistrů i v zápasech Evropské ligy, kam se Trnava probojovala. V zimní přestávce odešel do polského Zaglebie Sosnowiec, ovšem po sestupu z nejvyšší soutěže v klubu stejně jako další tři jeho krajané skončil.

V kádru Sigmy by měl zacelit mezeru po odchodu Lukáše Kalvacha do Plzně. „Lukáš je typická šestka. Je to velice poctivý hráč. Jeho hra je založena na výborné kondici a na důrazu. V zápase odebere soupeřům spoustu míčů a právě takového hráče jsme chtěli jako náhradu za Lukáše Kalvacha. Byl to částečně i můj tip dovést ho do Olomouce, znám ho z mého působení v Trnavě, kde se mnou odehrál celou Evropskou ligu,“ uvedl pro klubový web kouč Látal.

Vedle Greššáka už je Sigma blízko také podpisu s levým obráncem Milanem Kerbrem. Další tři hráče ze zahraničí budou Hanáci v nejbližších dnech testovat.

První přípravný zápas odehraje Olomouc v sobotu proti druholigovým Vítkovicím. Výkop na hřišti ve Slatinicích je plánován na 17 hodin.