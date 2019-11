„Proč bychom nemohli být těmi, kdo Slavii v lize jako první porazí?“ tázal se hned po posledním zápase ve Zlíně zkušený brankář Miloš Buchta. Po dalším nepříliš vyvedeném představení, navíc zakončeném inkasovaným gólem ze standardky a porážce 0:1, to mohlo znít až kacířsky.

Ale proč by to vlastně nešlo? „Už v prvním zápase jsme si dokázali, že to jde zvládnout. Kdybychom proměnili penaltu, mohli jsme u nich bodovat,“ připomněl kapitán Hanáků Vít Beneš letní souboj v Edenu, kde odmítl bod v nastavení neúspěšný penaltový exekutor David Houska.

Teď jsou oba týmy trochu někde jinde, to ano, ale důvodů, proč by to Sigmě mohlo vyjít, se pár najde. Tak třeba, že je po ošidné reprezentační přestávce, během které se většina kádru trenéru Trpišovskému rozprchla po světě.

Nebo, že sešívané čeká za pár dní po Olomouci důležité utkání v Lize mistrů proti Interu Milán.



Anebo, že na Moravě a ve Slezsku mají výkony Slavie zatím k ideálu daleko.

V prvním kole ve Zlíně se na výhru 1:0 pořádně nadřela. Jediné dvě ztráty v lize zaznamenala v Opavě a v Karviné, kterým přitom v peletonu patří poslední a předposlední příčka. K tomu pohárový výpadek po prodloužení v Ostravě.

Souhra náhod, nebo snad nějaký blok? Víc se uvidí třeba už v sobotu.

Nejlepší tým, ale taky jenom lidi

„Nám se v poslední době moc nedaří, je potřeba všechno trochu napravit,“ burcuje Sigmu Beneš. „Slavia je momentálně nejlepší tým v Česku, ale jsou to taky jenom lidi a šance vždycky existuje. Výsledek se vždycky odvíjí od různých situací. My musíme do každé z nich vstoupit na 100 procent, abychom mohli získat tři body,“ doplnil.

Na druhou stranu je nabíledni, že Hanáky nečeká nic snadného. Slavia opravdu v tuzemsku momentálně dominuje, má obrovské sebevědomí. „Je to špičkové mužstvo ve vynikající formě. To každý vidí. Hrát v Lize mistrů není nic jednoduchého,“ uznává trenér Sigmy Radoslav Látal.

I na Hanou si chtějí jet Pražané pro tři body. „My tam musíme jet vyhrát, nic jiného než vítězství nebereme. Samozřejmě musíme brát v potaz kvalitu soupeře, hrají doma. Bude perfektně připravený trávník, jako vždycky. Ale myslím si, že to právě bude dobře i pro nás,“ řekl Zdeněk Houštecký, asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.

Vydrží modří běhat?

Klíč k poražení Slavie? Podle mnohých je nutnou podmínkou vydržet její abnormálně fyzicky náročný styl. „Hráče nějak připravíme, ale je to na nich, jestli se jim pak bude chtít běhat,“ prohlásil Látal.



Hodně se mluví také o silných krajích hřiště. Obránci Coufal s Bořilem zabrali lajny i v reprezentaci. Pravidelně za národní tým hraje i křídelník Masopust a klíčová postava – střední záložník Tomáš Souček. „Kvalita je v celém mužstvu, nejen na krajích. Otázkou je, kdo nastoupí. Někteří hráči byli s reprezentací. Kádr mají hodně široký. U soupeře jako Slavia musíte často počkat do poslední chvíle. Uvidíme, jestli budou někoho šetřit, nebo jestli přijedou kompletní,“ zapřemýšlel Látal.

Ten bude podle všeho postrádat mladého obránce Davida Zimu, jenž si na reprezentačním srazu poranil kotník. Do branky by se mohl dostat brankář Aleš Mandous, protože Buchta, jenž se vrátil na pozici jedničky, měl drobné zdravotní potíže. Dlouhodobě zraněný je útočník Nešpor. Totéž platí na druhé straně pro slávisty Hovorku a Hromadu.

Utkání startuje v sobotu v 17 hodin a vysílá jej O2 TV Sport.