Posíleni venkovním vítězstvím v Liberci nastoupí fotbalisté Olomouce ke druhému domácímu utkání ročníku FORTUNA:LIGY. Sigma si sobotu od 17 hodin bude chtít poradit s Karvinou a potvrdit tak vydařený vstup do sezony.

Hanáci půjdou do utkání z pozice favoritů, souboj s posledním týmem tabulky však v žádném případě nepodcení. „V Liberci jsme si vítězství užili, ale už na pondělním tréninku jsem hráče připravoval na to, že nás čeká velice těžké utkání. Aby se potvrdily tři body z venku, musíme podat stoprocentní výkon. Bude to o soubojích i o důrazu,“ prohlásil olomoucký trenér Radoslav Látal.