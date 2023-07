Fotbalová Slavia má za sebou čtveřici přípravných zápasů na rakouském soustředění a všechny zvládla vítězně. Ještě před generálkou proti Dynamu Drážďany a před startem dalšího soutěžního ročníku je ale potřeba vyřešit několik otazníků. Jak si sešívaní poradí s odchodem talentovaného Davida Juráska, jakou pozici bude mít mladý obránce Tomáš Vlček nebo jak bude vypadat základní jedenáctka pro úvodní kolo nové sezony FORTUNA:LIGY? I o tom se po posledním utkání rozpovídal trenér Jindřich Trpišovský.

Jindřich Trpišovský. | Foto: ČTK / Peřina Luděk

„Teď určitě neplánujeme posilovat, není to aktuální. Muselo by se otevřít některé z témat, které z nějakého důvodu nedopadlo, kdyby například nevyšel přestup nějakému hráči, kterého jsme chtěli, do jiného klubu. Teď je ale kádr široký, je nás hodně a jediné, co by nás zajímalo, by byl levonohý hráč na levého beka nebo stopera,“ prozradil slavistický lodivod.

Toho může nejvíce trápit a těšit zároveň prestižní přestup dvaadvacetiletého levého obránce Davida Juráska, který má namířeno do portugalské Benfiky.

„Nikoho jako on v kádru nemáme a ani v dohledné době mít nebudeme, to bude těžké. Jeho spojení rychlosti, dynamiky, fotbalovosti a kvality v ofenzivě, které ukazoval v reprezentaci i těžkých zápasech, nejde nahradit. Budeme si muset poradit jako vždycky, ať už to bude změna rozestavení nebo typologie, a hledáme nějakého hráče, kterého si do budoucna vychováme, aby k tomu dospěl,“ uvědomuje si Trpišovský.

Klub podle jeho slov hledal možnou náhradu v zahraničí, ale podobní hráči jsou pro Slavii momentálně nedostupní. „V Norsku sice jeden je, nedaří se nám ho ale přivést. Je to mladý hráč, který se nám hodně líbí, také teprve začíná, dohoda je ale hodně daleko. Čeká nás spíše cesta, jaká byla u Davida, někoho si přivést nebo vychovat,“ prozrazuje trenér Slavie.

Juráskovi předpovídá velkou budoucnost

„Všichni ale víme, že David to tady už přerostl, je to skvělá vizitka pro něj i pro klub. Sportovní část bude na nás, abychom ho nahradili tak, aby to tým unesl a neztratil kvalitu,“ dodává a Juráskovi předpovídá velkou budoucnost. Možná i v anglické Premier League.

„Když jsem kdysi přišel do Slavie, říkal jsem o Sukovi (Tomáši Součkovi), že jednou bude kapitán nároďáku a udělá velký přestup. To se povedlo a myslím si, že David svojí kvalitou, naturelem i líbivostí pro diváky může takových přestupů napříč kariérou zažít více,“ říká Trpišovský.

V nové sezoně budou moci vyletět zase další nová jména, jako tomu u Slavie bývalo v předešlých sezonách. Jedním z nich může být i mladý obránce Tomáš Vlček, který se představil i na nedávno skončeném mistrovství Evropy do 21 let.

„Známe ho dlouho, je to asi pět let, co s námi začínal. Absolvoval s námi nějakou část sezony, pak byl na hostovačkách. Teď už v kádru stoprocentně zůstane a bude hrát, myslím si, že je to budoucnost Slavie, hlavně morálně a charakterově. Má skvělé nastavení, je to profík, kvalitní hráč s velkou rychlostí. Je už vyhraný, má spoustu zkušeností mezi profíky, nemáme o něj strach a věříme, že v podzimní části sezony do toho promluví,“ uvádí Trpišovský na konto mladého obránce, který loni působil v Pardubicích.

Zatímco Vlček by měl v mužstvu zůstat, s odchodem čtyř hráčů Trpišovský počítá. „Myslím, že tak čtyři hráči budou odcházet, možná i na přestupy. Bude to o tom, jestli kluby naplní naše požadavky, ideální by bylo mít v kádru dvaadvacet hráčů, záležet ale bude i na zdravotním stavu týmu. Na některých pozicích je fakt přetlak, výhoda ale je, že máme hodně univerzálních hráčů jako například David Pech nebo Ivan Schranz,“ prozrazuje hlavní trenér sešívaných.

Jak tedy bude vypadat základní jedenáctka pro zahajovací zápas nové sezony proti Hradci Králové? „Už tenhle víkend nám něco naznačil, budeme ale zkoušet ještě jednu variantu do středu pole, v neděli s Drážďany pak další. Máme jasno přibližně o sedmi nebo osmi postech, u těch ostatních je ale problém. O pozici třetího stopera bojují čtyři hráči, záležet bude i na stavu zraněných hráčů,“ říká Trpišovský.

Slavia by každopádně i přes odchody hráčů, jako je David Jurásek nebo Peter Olayinka, měla znovu být jedním z hlavních favoritů na zisk mistrovského titulu.

„Síla kádru je fakt velká, když to srovnám se situací před rokem, tým je daleko dál. Odchody jsou náš úděl, rozpadla se nám levá strana, odešel Peter i David. Byla to nějaká základní kvalita během sezony, tým je to ale schopný nahradit svojí kvalitou, bude mít zase trochu jiné přednosti. Nic jiného nám nezbývá, když vidím, jak někteří hráči hrají, tak si myslím, že v zimě a v létě nás zase bude čekat něco podobného,“ uzavírá Trpišovský.