Abdallah Sima byl senzací minulé sezony FORTUNA:LIGY. Vytáhlý Senegalec po zařazení do sestavy mistrů střílel gól za gólem, celkem jich v sešívaném dresu dokázal dát šestnáct v 39 zápasech. Zářil i na evropské scéně a není divu, že se na něj začaly ptát přední zahraniční kluby.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík nedávno uvedl, že jednal s několika vážnými zájemci, nyní je však podle všeho jasno. Dvacetiletý Sima (jehož výkony poslední dobou nebyly tak zářivé jako v uplynulém ročníku) má odejít do anglického Brightonu.

„Vypadá to na Premier League, ale dokud není nic podepsané, může se to změnit,“ uvedl trenér Trpišovský v pozápasovém rozhovoru v Karviné. Simu nechal na přání jeho budoucího zaměstnavatele jen na střídačce. „Aby se nezranil,“ přiblížil kouč, byť prý o jeho nasazení během mače uvažoval. Dlouhán Sima se mohl v utkání, v němž padly čtyři branky po rohových kopech, cítit jako ryba ve vodě.

Rekordní transfer se konat nebude

V základní jedenáctce Pražanů nebyl ani stoper David Zima, ovšem kvůli zranění Ondřeje Kúdely musel na hřiště ještě v prvním poločase. I tento dvacetiletý talent je podle trenéra na odchodu z Edenu, tentokrát do Serie A.

„Vypadalo to, že se odpojí od týmu, ale pak jsme dostali informaci, že s ním můžeme počítat. Je o něj zájem z Turína,“ uvedl Trpišovský.

Detaily o odchodech obou hráčů budou známy v nejbližších dnech, ale po krachu Slavie v předkolech Ligy mistrů a Evropské ligy se prodej některých hráčů očekával.

Server transfermarkt.com odhaduje Simovu cenu na 11 milionů eur (asi 280 milionů korun), byť Tvrdík během minulé sezony mluvil o mnohem vyšší sumě, za kterou by byl ochoten ho pustit. Přes půl miliardy korun, kolik stál Tomáš Souček při přestupu do West Hamu, to nakonec zřejmě zdaleka nebude. Zima má podle serveru hodnotu 7,5 milionu eur (asi 190 milionů korun).

„Jak to bude vypadat dále, netuším, nemám v tom definitivní slovo. Můžu na tom mít nějaký názor, konečné rozhodnutí ale jde přes jiné lidi. Záleží na částce, musíme myslet i na toho kluka, posune ho to dál. Hráčů máme v kádru dost, doplnění bychom případně mohli řešit v zimě,“ komentoval Trpišovský Zimův odchod.