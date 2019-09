Jak byste zápas zhodnotil?

Odehráli jsme s Plzní dobrý zápas. Byla to vyrovnaná partie, ze které jsme ale nezískali ani bod. Takže je to pro nás všechny velké zklamání.

Ale znovu jste dlouho trápili jednoho z adeptů na titul…

Přesně tak. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým, že tu potřebnou kvalitu máme. Škoda jen, že jsme to nedotáhli do remízového konce, protože na bod jsme určitě měli. Pokud ale budeme v podobných výkonech pokračovat i v následujících zápasech, tak o nás nemám strach.

Co chybělo, abyste si odnesli alespoň jeden bod?

Asi trochu více štěstíčka, protože oba inkasované góly byly tečované. Na druhou stranu jsme i my měli šance, abychom vstřelili druhý gól. Michalu Škodovi se to dokonce podařilo, ale bohužel z ofsajdu.

Odehráli jste třetí těžké utkání v sedmi dnech, nemohla se v závěru utkání na vaší straně projevit únava?

To bych neřekl. Přeci jen v pohárovém utkání v Chlumci nad Cidlinou jsme sestavu výrazně protočili a hodně kluků, kteří hráli s Jabloncem nebo Plzní, tak mělo volno.

Bylo z hlediska sebevědomí těžké jít do zápasu s Plzní poté, co jste nezvládli duel v MOL Cupu?

Museli jsme to odčinit. Takový zápas, před velkým počtem fanoušků, jsme brali jako motivaci. Náš výkon nebyl špatný, ale bohužel bez bodu.

Přejděme nyní k vám. Do sezony jste vlétl jako kometa a v dosavadním průběhu soutěže jste považován za jedno z nejpříjemnějších překvapení, co na to říkáte?

Jsem za to rád. Všechno se událo velmi rychle. Příbram si mě stáhla těsně před startem ligy, navíc hned od prvního zápasu s Teplicemi jsem naskočil do základní sestavy. Šance, kterou jsem dostal, si nesmírně vážím a snažím se za ní v každém zápase odvděčit nejen trenérovi, ale celému týmu.

Jaké pro vás je bránit ligové hvězdy, jako je například plzeňský Michael Krmenčík?

Dává mi to hrozně moc, je to obrovská zkušenost. Nejen Michael Krmenčík, ale například i Benjamin Tetteh ze Sparty, jsou silní a kvalitní útočníci, proti kterým to není vůbec lehké. V těchto případech je hodně důležitá komunikace se spoluhráči, se kterými si snažíme hráče přebírat a vzájemně si vypomáhat.

Vašich výkonů si všiml i trenér reprezentační jednadvacítky Karel Krejčího, od kterého jste dostal pozvánku na nadcházející sraz, těšíte se?

Moc, se těším! Jak už jsem říkal, vážím si šance, kterou jsem dostal v Příbrami a tohle je taková odměna.