Před startem nadstavby si kouč Jindřich Trpišovský liboval: „Kádr je hodně široký. Bude to jednoznačně výhoda. Na lavičce máme dost variant. Může možnost sahat do sestavy. Vybírat typologicky hráče, ať už ve středové řadě, na stoperech nebo v útoku. V sezoně jsme to lepili.“

Při středeční ligové výhře 3:0 nad Zlínem, kterou Slavia zpečetila triumf v základní části, Trpišovskému sázka na jedenáct mužů v základu vyšla. To už se ale nedá říct o nedělním prvním utkání nadstavby s Hradcem.

Dusno v českém fotbale: Fousek ztrácí spojence, hraje se o Šilhavého

Trpišovský udělal dvě změny v sestavě. Pražané nastoupili od začátku bez obránce Ondřeje Kúdely a zraněného útočníka Stanislava Tecla. Zkušené borce nahradili Taras Kačaraba a Daniel Fila. Devatenáctiletý útočník se dočkal premiérové trefy, ale tým nespasil. Slavia padla s nováčkem 3:4 a s tabulkově nejslabším soupeřem utrpěla bolestivou ztrátu. Mimochodem, Plzeň udělala tři změny v sestavě a Slovácko porazila 3:1…

Slavia předvedla bezkrevný výkon a fanoušci to hned dali Trpišovskému sežrat. Přesně podle sousloví „co Čech, to trenér“ mu začali fušovat do řemesla. Podle kritiků to Trpišovský, který Slavii dovedl třikrát po sobě k titulu, prokoučoval. Na hřišti chyběl lídr, který by to vzal na sebe, nebo že Peter Olayinka na to už nemá.

Bojoval o jarní Evropu, ligovou krizi ale neustál. Na Radu se jen tak nezapomene

Šéf slávistické lavičky musel po porážce čelit otázkám na podcenění soupeře. „Stoprocentně ne,“ odmítl Trpišovský. „Na zápas jsme se hodně připravovali, kluci měli dobré nasazení, v tomhle to není. Hrajeme o titul, máme s nadstavbou zkušenosti. Celkově to spíš byla tíha okamžiku než nějaká bohorovnost.“

Faktem je, že mistr dojel na defenzivu. Ta byla přímo žalostná. Slavia v lize inkasovala čtyřikrát v jednom utkání poprvé od března 2015. Jak velkou komplikaci to pro obhájce trůnu představuje, je nad slunce jasné.

Titul je (zase) fuč. Sparťanské prokletí trvá, fanoušci zuří

„V nadstavbě jsme minus tři body, nemáme ani jeden, což je vždy komplikace,“ přiznal. Před víkendovým duelem doma s Plzní si ale tlak nepřipouští. „Podle mě je pořád stejný, utkání s Plzní bychom museli vyhrát tak jako tak. Do nadstavby jsme sice vstupovali v lepší pozici, ale tlak zůstává stejný. Týmy moc neztrácejí. Proto je důležité zvládat vzájemné zápasy, kde se potom rozhoduje,“ má jasno šestačtyřicetiletý český Jürgen Klopp.

Zatímco Slavia bude muset v bitvě s Plzní vyhrát, Viktorii stačí k udržení prvního místa remíza. „Chtěli jsme si zajistit místo v předkolech evropských pohárů, což se nám podařilo. Hlavní cíl je splněn, ale chceme dokázat víc,“ pošilhává po titulu kouč Michal Bílek, který ziskem 72 bodů vyrovnal klubový rekord ze sezony 2014/2015.