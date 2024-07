Zatímco Sparta dala v úvodním kole volno ze základní sestavy Janu Kuchtovi, Lukáši Haraslínovi i Angelu Preciadovi, Slavia nastoupila na Slovácko i s reprezentanty v sestavě. Na hrotu působil Mojmír Chytil, za něj se postavili Matěj Jurásek s Lukášem Provodem a v sestavě nechyběli ani Tomáš Holeš a David Douděra.

Šanci dostali poprvé brankář Antonín Kinský a záložník Filip Prebsl. Naopak Daniel Fila, který v přípravě vstřelil dva góly, a Lukáš Vorlický, jenž před sezonou zazářil dvěma asistencemi a brankou, se do vyvolené jedenáctky neprobili.

„Diskutovali jsme o tom celý týden, čekali do poslední chvíle. Vyhlíželi jsme jedno speciální cvičení, ze kterého bychom viděli, jak na tom reprezentanti doopravdy jsou. S kluky jsme mluvili, přístup byl velmi individuální. Za pár týdnů nás čeká kvalifikace o Ligu mistrů, potřebujeme mít sehraný tým. Kdo se cítil, že zvládne alespoň nějakou část zápasu, šel na hřiště,“ vysvětloval Trpišovský po zápase svoji volbu základní sestavy.

Právě tu mu ale část fanoušků vyčítá. „Naprosto netrefil sestavu, ztráta bodů jde hlavně za ním,“ objevilo se na sociální síti X.

„Nechápu proč tam musíme cpát na sílu hráče z Eura, co jsou pár dní v tréninku. V podstatě všichni hráli hrozně. Nejlepší naopak Prebsl, který odehrál celou přípravu. Že Fila nedostane ani minutu, když Chytil není celý druhý poločas ve hře, je pro mě naprosto nepochopitelné,“ přisadil si další z příznivců Vršovických.

Fanoušky překvapil Schranz v obraně

Slávistický lodivod musel na konci prvního poločasu vystřídat zraněného Tomáše Vlčka (o den později se ukázalo, že jde o vážné zranění kolene) a ve druhé půli poslal do hry letní posilu Tomáše Chorého, dále Ivana Schranze, Petra Ševčíka a již zmiňovaného Vorlického.

Právě nasazení Schranze, děleného nejlepšího střelce Eura, ale také rozladilo část fandů. Zatímco na evropském šampionátu dal slovenský fotbalista tři góly ve čtyřech zápasech, Trpišovský ho nasadil na pozici wingbeka místo Douděry.

„Zakázal bych Schranzovi hrát za nároďák. Ten italský trenérský nedouk a neuměl, co to tam trénuje, ho dává naprosto nesmyslně do útoku a on tam dokonce dává góly! Přitom náš trenérský mistr a všeuměl Trpišovský, který ví vše nejlíp, ví, že jeho správné místo je v obraně,“ napsal s dávkou sarkasmus jeden z fanoušků na X.

Možná i kvůli nasazení Schranze na defenzivnější pozici Slavia nedokázala Slovácku vstřelit ani gól. Herní převahu sice měla, ale míč do sítě nedostala. Z 11 střel šly na branku jen dvě a statistika očekávaných gólů (1,15) ukazuje, že sešívaní nejsou v útočné pohodě.

Paradoxně jeden z jejích dlouholetých útočníků Mick van Buren naopak předvedl o víkendu příkladnou střeleckou pohotovost. Ve svém prvním utkání po přestupu do polské Cracovie dal gól a v předposlední minutě základní hrací doby vyrovnal na konečných 1:1.

„Jednomu by se chtělo napsat ‚My chceme Slavii‘, jenže houby, tohle je Slavia. Už několik let stejná. Ve venkovních zápasech pasivní, bez chuti, bez nápadu, bez schopnosti zlomit bránícího protivníka. Marnost. Systémová marnost,“ posteskl si alespoň na sociální síti další ze slavistických fanoušků.

Jak je patrné ze zmiňovaných komentářů, v táboře fandů Slavie nepanuje po úvodním kole dobrá nálada. Zatímco všichni si představovali od začátku jasný útok na mistrovský titul, přišlo vystřízlivění.

Ale je panika opravdu na místě? Chance liga má za sebou pořád jen první kolo a velké bitvy s Plzní a Spartou svěřence trenéra Trpišovského ještě čekají. Navíc další zápas s Českými Budějovicemi (sobota, 20:00) by měl být - se vší úctou k Dynamu - o něčem jiném.