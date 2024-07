„Věděli jsme, že to nebude mít jednoduché. Bude to mít jako všichni hráči před ním. Musí ukázat, že bude prospěšný pro tým, že mu bude pomáhat. Uvidíme, jaký bude vývoj dál potom,“ dodal trenér sešívaných, kteří o víkendu přejeli České Budějovice 4:0. Chorý šel na hřiště v 68. minutě a mezi střelce se nezapsal.

Už když přicházel na hřiště, musel se ale reprezentační útočník popasovat s nepřátelskou atmosférou. Někteří z fanoušků na tribunách na něj pískali, další bučeli a zazněly i některé pokřiky proti Plzni a Spartě.

Chorý pil slávistickým fanouškům krev ještě v barvách Viktorie coby útočník, který hraje nepříjemně a mnohdy až za hranou. Většinu z nich pak rozlítilo několik let staré video, na kterém ještě jako hráč Olomouce vyznal lásku Spartě.

„Oblíbený klub je Sparta Praha. Miluju Spartu už odmalička. Jak můj děda, tak můj táta, všichni jsme sparťanská rodina. Určitě je cíl jednou si zahrát za Spartu. Je to můj největší sen,“ vyprávěl tehdy Chorý.

Když video začalo kolovat po sociálních sítích, vypadalo to, že k přestupu nedojde. I kvůli lásce k Letenským. Nakonec se ale vše otočilo a vedení Slavie nevadila ani další uniklá nahrávka, na níž devětadvacetiletý fotbalista skanduje pokřik „Jude Slavie“.

Fanoušci ale podobné prohřešky zjevně tak snadno nepřešli, jak bylo slyšet v sobotu v Edenu. Téma Chorý ale slávistický tábor rozděluje – zdaleka nepískali všichni a i z reakcí na sociálních sítích je patrné, že názory na „bojkot“ explzeňského útočníka se různí.

„Asi nikdy, nikdy nepochopím bučení a pískání doma v Edenu na vlastního hráče. Vy, co pískáte a bučíte, jděte do pr*ele,“ rozčílil se na síti X jeden z fanoušků Slavie. Okamžitě se ale v reakcích dostal do konfliktu s dalším, který považuje angažování Chorého za zradu Slavie.

Vyhnout se osudu Krmenčíka

Podobně vzrušené reakce nevzbudil ani podpis dalšího vytáhlého útočníka z Plzně před třemi roky. Tehdy Slavia angažovala Michaela Krmenčíka, který měl být velkou ofenzivní zbraní sešívaných.

Jenže za Slavii odkopal někdejší reprezentant jen 14 ligových zápasů, dal v nich čtyři góly a čtyřikrát asistoval. Následně už to šlo s jeho kariérou dolů. Rok strávil v indonéském klubu Persija Jakarta a v posledním ročníku působil na Kypru.

Chorý by se podobnému osudu rád vyhnul. I kvůli nepřízni fanoušků to ale nebude mít snadné. Jak koneckonců příznivci sešívaných v minulosti ukázali, jasně umějí vyjádřit, když se jim nějaký příchod do klubu nelíbí.

Nejcitelněji to poznal trenér František Straka, srdcem sparťan, v roce 2011. I kvůli protestům fandů trvalo jeho angažmá v Edenu jen od října do března. Situace se tehdy vyhrotila tak, že příznivci vršovického klubu pořádali protestní pochody, proti svému trenérovi skandovali jeden negativní pokřik za druhým a na tréninkovém hřišti mu dokonce vykopali hrob. Klub dokonce opustil jeho tehdejší tiskový mluvčí Ondřej Zlámal, jenž se sám nemohl ztotožnit s tím, že Slavii povede Straka.

Podobné extrémy se v případě Chorého v sešívaném dresu očekávat nedají. Útočníka, který na Euru naskočil do dvou zápasů, ale v Edenu rozhodně nečeká příjemné rozkoukávání a jeho pozici v očích fanoušků vylepší jedině dobré výkony a čas. Slavia evidentně sama netlačí na pilu a nechce fanoušky více dráždit. V zápasovém zpravodajství na sociálních sítích Chorého střídání a domácí debut nereflektovala.