Nepůsobíme úplně špatným dojmem, ale hoříme na řešení koncovky ve finální fázi. Rveme se statečně, jenže když nedáváme góly a nevyhráváme, tak to pak sráží psychiku,“ povzdechl si Kučera na pozápasové tiskové konferenci.

"Do ligy jsme poslali v poslední době několik hráčů, teď i druhého trenéra. Na jednu stranu je to pro nás dobré vysvědčení, na druhou zase další komplikace. Hráči si budou muset zvyknout na třetího kouče v krátké době," uvedl Dudík.

Jarošík do Prostějova přišel teprve v létě, kdy vystřídal Pavla Šustra. Ve druhé lize odkoučoval 9 utkání s vyrovnanou bilancí 4 výher, 1 remízy a 4 porážek. V poháru přešel přes soupeře z nižších soutěží do 3. kola, kde padl s prvoligovou Bohemkou.

Prostějovský klub následně potvrdil, že do první ligy své trenéry uvolní. "Byla tam gentlemanská dohoda s předsedou Františkem Jurou," řekl sportovní ředitel 1. SK Prostějov Ladislav Dudík.

Skláři mají v plánu oficiálně řešit jméno nového trenéra až v pondělí. Už během neděle se ale v zákulisí hovořilo o tom, že v případě Kučerova odvolání zamíří do Teplic právě Jiří Jaroší. A to i se svým prostějovským asistentem Tomášem Hunalem. „Jiří Jarošík je jednou z variant,“ prozradil ředitel FK Teplice Rudolf Řepka po utkání se Sigmou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.