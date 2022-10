„Povedlo se to, přesně, jak jsem chtěl. Dal jsem si balon na levou, už jsem cítil, že soupeř bude u mě, tak jsem si balon sekl. Zavřel jsem skoro oči a trefil bránu. Jsem rád, že to tam zapadlo. Myslím, že to byl můj první gól v derby,“ povídal po zápase spokojený autor druhé branky.