Kat Sparty? Právě tato myšlenka se nabízí, když se podíváte na poslední dva ligové vzájemné zápasy Liberce a Sparty. Na konci srpna loňského roku přehráli Severočeši Pražany 3:1, Malinský k tomu přispěl dvěma brankami. A v sobotu v podvečer si to zopakoval. Tentokrát byl dokonce jediným střelcem utkání.

"Radši už do ničeho píchat nebudu, protože pak ty ohlasy nejsou moc pozitivní. Za tu cenu jsem strašně rád a jsem hlavně rád za tři body ze Sparty," culil se po zápase v rozhovoru pro O2 TV liberecký hrdina.

"Myslím si, že zápas jsme zvládli dobře pozičně. Posouvali jsme se v bloku a pak se nám podařily dva protiútoky," stručně a jasně zhodnotil utkání. Vrátil se přitom i ke svým dvěma trefám. "Vyšlo to, jak to vyšlo. Skončilo to v bráně, takže paráda," popsal tu první, k níž se dostal i díky zaváhání defenzivy Sparty.

Při druhém byl vděčný i gólmanovi Sparty Hečovi. "Dal jsem si o něco delší balón a viděl jsem, že toho brankáře budu přehazovat. Naštěstí nezůstal stát, protože kdyby zůstal stát, čapnul by to do teplých a asi bychom valili nazpátek," věděl dobře Malinský. "Co víc si přát? Dva góly na Spartě, tři body a jedeme do Liberce," těšil se na cestu domů.

Zákrok Frýdka? Bylo to oranžové