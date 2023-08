/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nový multifunkční stadion v Hradci Králové od stavebního úřadu získal tolik potřebnou částečnou kolaudaci. Nic už tak nebrání sehrání sobotního utkání třetího kola FORTUNA:LIGY proti Českým Budějovicím (18.00). Zápas už je beznadějně vyprodaný!

Už v sobotu (od 18.00) se v nové Malšovické aréně odehraje utkání nejvyšší fotbalové soutěže mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. | Video: Deník/Vladimír Machek

Aréna za 763 milionů korun včetně DPH, která bude mít kapacitu 9300 diváků, se začala stavět v srpnu 2021 a měla být podle smlouvy původně hotová do 30. června, ovšem došlo ke zpoždění stavebních prací a tak byl první domácí ligový duel v ohrožení.

„Přemýšlel jsem, co udělat s prvním zápasem, protože situace, která nastala, mě trápila. V hlavě jsem však byl nastavený, že se v sobotu bude hrát v Hradci. Samozřejmě dokud nemáte všechna razítka, nemůžete si být jistí," řekl Deníku generální manažer hradeckého klubu Richard Jukl.

Generální manažer klubu Richard Jukl s kolaudačním souhlasem.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Votrokům reálně hrozilo, že by museli odehrát všechny podzimní domácí zápasy v jiném městě. To za předpokladu, že by nemohli v Hradci odehrát právě úvodní utkání 5. srpna. Tenhle scénář ale naštěstí už nehrozí. „Že bychom celý podzim museli odehrát v Plzni? Nad tím jsem ani neuvažoval. Tahle možnost pro mě nebyla na pořadu dne. Teď jsem hrozně rád, že se vše podařilo dotáhnout,“ oddechl si Jukl.

Důležitým krokem k sobotnímu premiérovému výkopu na zeleném pažitu bylo úterní schválení dohody mezi městem a stavebním konsorciem o převzetí a užívání jen části fotbalového stadionu, které učinili na svém zasedání královéhradečtí zastupitelé. Kvůli současnému stavu stavby totiž zatím nejde převzít celé dílo kompletně.

Během středečního dopoledne pak stavební úřad vydal kolaudační souhlas pro fotbalovou část stadionu. „Podařilo se získat poslední razítko k tomu, aby se na stadionu mohlo v sobotu hrát,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.

Hráči i fanoušci se tak mohou těšit na sobotní velký zápas v novém luxusním stánku, který byl bleskově vyprodaný. „Všichni na to čekají, za hodinu a půl byly lístky pryč, to je neskutečná krása. Hradec vstupuje do nové fotbalové éry. Nebyli jsme na to zvyklí a přináší nám to spoustu pozitiv a radosti. Já doufám, že budeme novým stadionem lidi bavit,“ uvedl Jukl.

Práce na novém stánku však budou pokračovat i po sobotním utkání. Stavbu jako celek by mělo město převzít do konce srpna.