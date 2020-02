Začali aktivně, když Smrž pálil nad a Ndefeho pokus se zase snesl na horní síť zlínské brány.

Hosté odpověděli v páté minutě střelou Jiráčka nad, ale to byla spíš ojedinělá možnost Ševců.

V té další se Hanousek marně natahoval na Lingrův centr z levé strany. Pak po další nahrávce Lingra málem překvapil Rakovana v bráně hostů Ba Loua, jehož centr z nulového úhlu téměř kopíroval brankovou čáru.

Ve 20. minutě hlavičkoval Lingr, ale nedůrazně a Rakovan s jeho pokusem neměl problém.

O dvě minuty později zachránil domácí reflexivním zákrokem Bolek, který na čáře zlikvidoval Fantišovu hlavu v pádu.

Ve 29. minutě to přišlo. Čtvrtý roh po sobě už domácí přetavili v krásný gól. Ba Loua precizním padáčkem našel Smrže, který asi trefil životní gól – 1:0.

V 34. minutě viděli diváci situaci jako z ragby, kdy karvinský „roj“ před malým vápnem nepřetlačil zlínský obranný val. Do Qoseho střely totiž spadl jeho spoluhráč Lingr, proti němu zlínští Buchta s Cedidlou a brankář Rakovan, a na toto klubko hráčů se pak nabalili další hráči obou týmů. Rozhodčí Franěk komickou situaci vyřešil odkopem od zlínské svatyně.

V 38. minutě si Janečka nechal utéct Jawa, toho vychytal Bolek.

O tři minuty později centroval Hanousek, Taiwo se opřel do míče a hosty zachránil Rakovan.

Karviná v závěru přitlačila, Ba Loua zkoušel technický pokus do růžku, Rakovan byl připraven.

Na to, že se jednalo o první jarní kolo, a ještě k tomu o duel týmů ze spodku tabulky, se hrál velmi dobrý fotbal v tempu s šancemi na obou stranách.

To se rozhodně nedalo říct o půli číslo dvě, ve které se dvacet minut neudálo vůbec nic.

Snad jen v 64. minutě zapomněli domácí na střídajícího Cedidlu, ten ale po standardce Džafiće nedosáhl na míč.

V 77. minutě pokazil malou domů Matějov a Ba Loua stál sám proti Rakovanovi! Neuspěl. Vzápětí pálil k tyči Smrž, ale Rakovan opět zasáhl.

Hned za minutu mohli domácí rozhodnout, Taiwo ale napálil jen tyč zlínské svatyně a z pokračující akce Lingr hlavičkoval nad.

V 83. minutě přišla pojistka. Ba Loua pláchl zlínské obraně, předložil míč na střed vápna nabíhajícímu Taiwovi a ten pečetil karvinské vítězství – 2:0.

Vzápětí přehazoval gólmana Bolka Džafić, za karvinského brankáře zaskočil Janečka a odhlavičkoval balon do bezpečí.

Poslední šance zápasu náležela opět Taiwovi, jehož střela proletěla těsně vedle.

Ohlasy trenérů

Juraj Jarábek (Karviná): „Jsme strašně šťastní, je to velký pozitivní impuls. Škrtem přes rozpočet nám v týdnu bylo zranění Čonky s Rundićem, ale chlapci to v obraně zvládli a zastoupili je. Na Zlín platil jistý způsob hry, kdy to dnes bylo o celém týmu, který toužil po výhře. Já jsem vlastně neviděl jediný slabý individuální výkon v našem mužstvu. Ukázali jsme kvalitu, třeba standardky jsme trénovali poctivě, bylo tam více variací. Smržovi to na tréninku moc nepadalo, ale dneska si zadělal možná na gól měsíce. Další góly? No, nemůžeme se vystřílet hned proti Zlínu, je potřeba si nechat další branky i na ostatní soupeře.“

Jan Kameník (Zlín): „Dneska to bylo o tom, jestli dokážeme získat odražené míče, ale v tomto nás domácí předčili a dostali nás pod tlak. Z toho vyplynula i série čtyř rohů, po které jsme inkasovali. Měli jsme v první půli dvě jasné příležitosti. Z takových šancí prostě musíme udeřit. Domácí ale byli aktivnější, pohyblivější a lepší v křídelních prostorech. Až ve druhé půli se zatáhli a nechali nás hrát. Jenže to bylo jen po šestnáctku, nedokázali jsme Karvinou nijak ohrozit. Z brejku jsme pak inkasovali druhý gól a bylo rozhodnuto. Výsledek je pro nás nepříznivý, jsme z něj zklamaní. Zkomplikovali jsme si boj o záchranu.“

MFK Karviná – Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 29. Smrž, 83. Taiwo. Rozhodčí: Franěk – Kříž, Flimmel. ŽK: Ndefe – Jiráček, Džafić. Diváci: 2648.

Karviná: Bolek – Ndefe, Šindelář, Janečka, Jan Moravec – M. Hanousek (81. Bukata), Smrž (87. Vukadinović), Qose – Ba Loua, Lingr (82. Petráň), Taiwo. Trenér: Jarábek.