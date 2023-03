Obhájce mistrovského titulu hraje v sobotu od 18.00 na hřišti ligového lídra. Jak bude po sobotě vypadat čelo ligové tabulky?

S Kalvachem nebo bez. Jméno plzeňského záložníka je v poslední době hodně probírané. Na podzim dal Slavii jednu z branek při vítězství 3:0, vrátí se po zranění do sestavy Viktorie? Toť otázka... | Foto: FCVP

V pražském Edenu se v sobotu střetnou dva celky, které od roku 2015 nepustily na mistrovský trůn nikoho jiného. Úřadující český šampion Viktoria Plzeň vyzve Slavii na jejím stadionu. Utkání bude mít výkop v 18 hodin.

A v tom čase už může být v čele FORTUNA:LIGY pražská Sparta, která hraje od 15 hodin v Ostravě s Baníkem. „V minulosti naše utkání s Plzní často napověděla o titulu, teď to nebude jiné. Důležitost je extrémní, i kdyby nebyla v závěsu Sparta,“ prohlásil slávistický kapitán Tomáš Holeš na středečním setkání kapitánů obou celků v hotelu Le Palais Art Praha.

V podobném duchu mluvil i jeho plzeňský protějšek. „Všichni cítíme, že je to důležitý zápas. Ale určitě to není tak, že se rozhodlo o všem. Těch utkání bude ještě strašně moc. Vítězství by nám pomohlo do klidu a pohody, ale určitě by ještě o ničem nerozhodlo,“ kontroval Lukáš Hejda, jenž ve čtvrtek oslavil 33. narozeniny. A vítězství nad Slavií by jistě bylo příjemným dárkem.

„Podle minulosti je favoritem Slavia,“ uznal kapitán plzeňské Viktorie. Ani jeden z celků nepůjde do ligového šlágru v ideální rozpoložení. Viktoriáni ztratili v sobotu další body domácí remízou s Olomoucí (1:1), pražská Slavia o den později dokonce prohrála v Českých Budějovicích (0:1).

Plzeň chce proti Slavii prolomit černou sérii. Sešívaní věří v pevnost Eden

Ale doma neztratili v 11 ligových zápasech této sezony ani bod. „Chceme navázat na dobré domácí výkony, tým si v Edenu věří. Všichni se vždy těšíme na ty nejdůležitější zápasy, když je vyprodáno a plný stadion,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Plzeň je komplexní tým, bude to o tom najít skulinky, kde bychom mohli mít převahu,“ doplnil kouč Slavie.

Pavel Bucha v podzimním vzájemném měření sil (3:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Hrajeme u soupeře, který je doma stoprocentní, ale věřím, že jsme dobře připravení a zkusíme urvat nějaký bod,“ kontroval plzeňský trenér Michal Bílek. V kuloárech je velkým tématem, jestli trenérský štáb Plzně nasadí záložníka Kalvacha, který v sestavě chyběl od druhého jarního kola v Brně, kde si poranil kotník. Podle zpráv z klubu už záložník začal s tréninkem, ale zápasová praxe mu chybí. „Všechno nechávám na něm,“ naznačil trenér Michal Bílek, že poslední slovo bude mít samotný hráč.

„Zranění kotníku bylo nepříjemné,“ doplnil kouč Viktorie a uznal, že Kalvach se středu pole chybí. „Už jsem to říkal několikrát, že je to pro nás klíčový hráč,“ potvrdil kouč známou pravdu.

V Edenu byl před šlágrem jara velký rozruch. Fanoušci Slavie celý týden rýpou do šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka. Ten se totiž pustil do ikony Slavie Šmicera, který v médiích zpochybnil velké rotace hráčů v základní sestavě. Tvrdík to za svůj kritický komentář na Twitteru schytal.

Rušno kolem Slavie. Tvrdík se pustil do Šmicera, fanoušci jsou naštvaní

„Ve Slavii už se kope do legend? Asi je pravda, že nervy tam tečou, ale vyřešit by si to měli uvnitř klubu a nekopat do všech okolo. Od novinářů až po legendy,“ vyslechl si.

Jiní mu zase vyčítají setkání s Šádkem nebo zútulnění sektoru pro hosty, kde nechal odstranit plot. Sešívaní si totiž dobře pamatují, jak jim Šádek při loňské vzájemné bitvě v Edenu ukazoval prostředníček. Nebo jak si příznivci Slavie museli při bezpečnostní kontrole v Plzni sundat dokonce boty.

Zdroj: Youtube

„Nikdo se nesbližuje. Já jako šéf klubu musím jednat s majitelem (Šádkem), abychom tento zápas v mezích zákonů a pravidel dokázali zorganizovat. Alternativy k tomu jsou nehrát nebo hrát bez fans. To asi nikdo nechceme,“ vzkázal Tvrdík.

Je jasné, že emoce dnes v Edenu budou tryskat na hřišti i v ochozech.

Vítězná vzpomínka



Už je to dlouhých devět, co se fotbalisté Viktorie Plzeň naposledy radovali z vítězství na hřišti pražské Slavie. Psal se 21. duben 2014 a domácí tým se krčil na předposledním místě tabulky. V brance byl Černý, na stoperu jinak útočník Škoda a na hrotu Necid. Ale porážce 0:2, kterou zařídili v závěrech obou poločasů Kovařík a Wágner nezabránili. Ze současného plzeňského kádru to pamatuje kapitán Hejda a další zkušený bek Řezník.

V plzeňském útoku byl Tecl, momentálně kapitán Slavie, která se v té sezoně nakonec horkotěžko na 13. místě zachránila mezi elitou. Viktoria skončila druhá za Spartou. Na podzim v témže roce viktoriáni v dalším ročníku ligy na Slavii prohráli brankou Zmrhala a tím začali jejich série nezdarů v Edenu, kde nedokázali zvítězit 11 zápasů v řadě.