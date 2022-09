„Všichni voláme po tom, abychom se mohli měřit s týmy z předních evropských lig, může nám to jen pomoct. A čím víc jich bude, tím lépe,“ doplnil asistent trenéra Michala Bílka s tím, že i Slavia má nabitý program.

Pohárový zápas s kosovským Ballkani (3:2) hrála dokonce až ve čtvrtek. Navíc ji v poslední době sužují zdravotní trable. „Pro nás tedy bude složitější trefit jejich sestavu, ale furt je to Slavia. Bude silná a hladová po úspěchu. Její hráči mají vítěznou mentalitu v sobě, ale to my taky, chceme vyhrát,“ pousmál se Horváth. Viktoriáni už ale Slavii v lize devět zápasů v řadě neporazili.

Teď budou opět spoléhat i na podporu z hlediště. „Naši fanoušci fotbalu rozumí,“ vysekl jim asistent trenéra Bílka poklonu. „Domácí prostředí je naší výhodou a věřím, že tomu tak bude i tentokrát,“ doplnil.

Ani viktoriáni nepůjdou do šlágru se Slavií kompletní, mimo hru zůstávají Řezník, Kliment a Kopic. „Jinak jsou všichni fit,“ potvrdil Horváth.

Zápasy se Slavií jsou v lize největší

Poprvé ve viktoriánském bude proti Slavii připravený nastoupit i Václav Jemelka, který už ale proti ní sehrál řadu zápasů za Olomouc. „Zápasy se Slavií byly v lize největší, co se daly odehrát,“ prohlásil 28letý obránce.

I teď má k nedělnímu soupeři velký respekt. „Mají skvělou formu, střílí hodně gólů, takže to bude náročné. Zkusíme je trochu přibrzdit, protože se rozjeli do velké formy,“ vysekl Václav Jemelka sešívaným poklonu. „Ale my nechceme doma prohrávat,“ dodal však vzápětí.

Z českých celků to byla právě Slavia, kdo v Plzni naposledy vyhrál. Bylo to ve finále tuzemského poháru v květnu 2021. Pak se to dlouho nikomu nepovedlo, až teď v úterý milánskému Interu. Ale to bylo v Lize mistrů.

„Zápasy s Plzní jsou extrémně složité, těžko se jim dávají góly, nemají moc slabin. Naším úkolem je hledat cesty, jak se dostat do jejich defenzivy,“ kontroval slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Všichni víme, jak náročné to bude. O to větší je to výzva,“ vzkázal trenér sešívaných do Plzně.

„Samozřejmě se těšíme hodně, je to velký zápas, jeden z vrcholů ligy. Hraje první z druhým, takové zápasy jsou výjimečné, je to takový vrchol ligy na začátku sezony. Zároveň je to poslední zápas před repre pauzou, potřebujeme ze sebe vyždímat všechno, co v nás je,“ vysvětluje trenér Jindřich Trpišovský.

Zatímco Plzeň hrála zápas Ligy mistrů sv úterý, Slavia nastoupila k utkání Evropské konferenční ligy proti Ballkani až ve čtvrtek.

„Těším se. Jsem celkem unavený z čtvrtečního zápasu. Musím pořádně zregenerovat, ale vím jistě, že mentálně jsem připravený. Vím, že tým se na zápas těší, chceme je porazit a získat od nich tři body. Půjdeme si za vítězstvím,“ burcuje švédský stoper Aiham Ousou.