Fotbalisty pražské Slavie posílil rumunský krajní obránce Andres Dumitrescu z celku Sepsi. Dvaadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant podepsal v Edenu smlouvu do června 2027.

Jindřich Trpišovský získal posilu z Rumunska. | Foto: CPA

Dumitrescu působil v Sepsi od ledna 2020. Během té doby s ním vyhrál domácí pohár a dva rumunské Superpoháry. V této sezoně se představil i v kvalifikaci Evropské konferenční ligy, kde ale rumunský celek v závěrečném 4. předkole nestačil na Bodö/Glimt. Norský tým už ve 2. předkole vyřadil vršovického rivala Slavie Bohemians 1905.

„Pro mě je přestup do Slavie hodně důležitý, beru ho jako velký krok dopředu. Mám velkou radost, že jsem tady. Když jsem slyšel o zájmu Slavie, tak jsem nepřemýšlel. Vím, co je to za klub, jaká je tu atmosféra, co je tu za fanoušky, jak skvělá je Praha jako město. Splňuje to všechno, co jsem si přál,“ zářil po přestupu Dumitrescu.

Trenér Jindřich Trpišovský už na nedělní tiskové konferenci po ligovém utkání s Karvinou (5:1) prohlásil, že by Slavia mohla představit posilu na levý kraj hřiště.

„Hledali jsme alternativu na levou stranu obrany, kde chceme zvýšit konkurenci. Cítíme, že hráčů na levý kraj hřiště máme nedostatek. Andrese bereme jako zajímavý příslib, investici do budoucna. Dlouhodobě jsme ho sledovali. Je rychlý, dynamický, se skvělým centrem. Věříme, že ho naši trenéři dokáží ještě zlepšit a zúročí svůj velký potenciál,“ uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.