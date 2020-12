Příznivci fotbalové Sparty museli v neděli večer spolknout další hořkou pilulku. Letenský tým utrpěl v domácím prostředí ponižující porážku 0:3 a na vítězství nad červenobílým rivalem čeká už od jara 2016. O góly se postarali v první půli dvěma trefami Sima a krátce po změně stran přidal třetí branku Ondřej Lingr. Hosté zcela dominovali, sparťané podali ostudný výkon.

„Až na jeden moment jsme podali bezchybný výkon,“ zhodnotil v televizním rozhovoru slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jehož naštvalo pouze nedorozumění v obraně, po němž následoval penaltový zákrok brankáře Ondřeje Koláře na Ladislava Krejčího staršího. Sparťanský kouč Václav Kotal souhlasil, že šlo o zlomový moment. „Inkasovali jsme vzápětí z rohové kopu. To klukům určitě nepomůže,“ řekl Kotal s tím, že na penaltu byl určený kromě Juliše ještě kapitán Bořek Dočkal.

Domácí do zápasu sice nastoupili hodně nabroušeně, ale nějak si zapomněli přibalit kombinační přesnost a odvahu. Od prvních minut bylo znát, kdo je na tom momentálně po herní stránce lépe: slávisté byli klidnější i nebezpečnější.

Fakt je, že první poločas nenabídl moc fotbalové krásy. Převaha slávistů byla dlouho spíše platonická, zatímco sparťané, sotva se zmocnili míče, okamžitě o něj zase přišli.

Sami si vytvořili jedinou šanci: Hanckovu přesnou hlavičku na přední tyč bravurně zlikvidoval Kolář. Slávistický brankář také v 29. minutě domácím nabídl skvělou příležitost jít do vedení, když po ojedinělém zkratu obrany hostů sestřelil Krejčího. Penalta! Jenže útočník Juliš s nabídnutou možností naložil prachbídně a Kolář penaltu zneškodnil.

Chvíli nato udeřilo na druhé straně. Zázrak posledních týdnů – teprve devatenáctiletý Sima, který nedávno kopal v Táborsku – si naskočil na rohový kop a zatímco jej houf bránících sparťanů jen zdvořile sledoval, vytáhlý mladík otevřel skóre.

Za necelých deset minut bylo s domácími ještě hůř. Znovu pozapomněli na rozběhnutého Simu, který si ve stoprocentní gólovce věděl rady a sparťanský gólman Florin Nita byl bezmocný. Zatímco chrlil na své obránce (oprávněné) výčitky, slávisté bujaře oslavovali dvoubrankové vedení.

Ať už Sparta v poločasové přestávce zamýšlela cokoli změnit, už v 53. minutě byly její plány v doutnajících troskách. To se totiž po dalším nedorozumění rudé defenzivy trefil parádní ranou Lingr a bylo vlastně hotovo.

Slávisté pak s přehledem kontrolovali dění na trávníku, zatímco zmatkující soupeř se nedokázal dostat ani na dostřel Kolářovy brány. Trenér Trpišovský své svěřence vyladil na derby dokonale. Třeba tvůrci hry a Dočkalovi nedovolili slávisté (především Tomáš Holeš) vůbec nic, nejlepší střelec ligy Juliš byl zcela izolován.

Podtrženo, sečteno: Slavia prokázala, že v domácí soutěži zaslouženě dominuje, zatímco mdlá Sparta prohrála potřetí z posledních čtyř kol a na rivala ztrácí na druhém místě tabulky pět bodů. „Slavia je kvalitní mužstvo, hrála důrazně, naši hráči se s tím nedokázali vyrovnat,“ dodal Kotal.

Spartě se po dobrém startu do domácí soutěže nedaří. Před měsícem nestačila na Plzeň (1:3) a teď podlehla i městskému rivalovi. Trenér zmínil absenci dlouhodobých marodů – obránce Lukáše Štetiny a útočníka Adama Hložka. „Snažíme se hrát s tím, co máme. Dávid Hancko má stále zdravotní problém… Ale budeme se prát až do konce,“ slíbil sparťanský kouč.

Sparta Praha - Slavia Praha 0:3 (0:2)

Branky: 32. a 40. Sima, 53. Lingr. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Horák - Franěk (video). ŽK: Ladislav Krejčí II, Pavelka, Souček - Kúdela, Traoré. Bez diváků.

Sparta: Nita - Pavelka, Čelůstka, Hancko - Vindheim, Trávník (59. Souček), Ladislav Krejčí II, Ladislav Krejčí I (78. Plavšič), Hanousek (46. Karlsson) - Dočkal (78. Karabec), Juliš (86. Minčev). Trenér: Kotal.

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík (89. Stanciu), Holeš - Sima (89. Tecl), Lingr (64. Traoré), Olayinka (76. Provod) - Kuchta (76. Musa). Trenér: Trpišovský.